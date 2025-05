Google, ufficiale Gemma 3n: è ò’AI che gira in locale sia su tablet che su smartphone

Durante il Google I/O 2025, l’azienda di Mountain View ha annunciato Gemma 3n, un nuovo modello della famiglia di AI open-source progettato per funzionare interamente in locale su smartphone, tablet e laptop, anche quelli con risorse hardware limitate. È una svolta significativa: per la prima volta, un modello avanzato è in grado di operare senza dipendere dal cloud, offrendo prestazioni elevate e maggiore tutela della privacy.

Gemma 3n condivide la stessa architettura di Gemini Nano, ed è ottimizzato per ambienti a basso consumo energetico. Questo lo rende adatto a un’ampia gamma di applicazioni mobili, compresi contesti offline, dove latenza e accesso ai dati in tempo reale sono fattori cruciali.

Secondo Gus Martins, Product Manager del progetto, la missione è chiara: fornire strumenti AI potenti ma accessibili, capaci di girare anche su dispositivi con meno di 2 GB di RAM. Per gli sviluppatori, ciò significa costi operativi ridotti e maggiore controllo sui dati, evitando la trasmissione verso server esterni.

Nuovi modelli per salute e inclusività: MedGemma e SignGemma

Accanto a Gemma 3n, Google ha svelato anche MedGemma, pensato per l’ambito sanitario. Inserito nel programma Health AI Developer Foundations, questo modello è progettato per elaborare testi e immagini cliniche, e supportare lo sviluppo di applicazioni mediche avanzate, pur mantenendo una struttura open.

Oltre a tutto ciò c’è anche SignGemma, un modello appositamente progettato e pensato per tradurre la lingua dei segni in testo o voce. Ottimizzato inizialmente per ASL, ovvero il linguaggio dei segni americano, e per l’inglese, Google ha dichiarato l’intenzione di estenderlo ad altre lingue dei segni in futuro. Un passo importante per l’accessibilità digitale, che potrebbe dare impulso a nuove app per persone sorde o con disabilità uditive.

Grande interesse, ma restano perplessità sulle licenze

Nonostante l’entusiasmo della community tech, alcuni sviluppatori hanno espresso riserve riguardo alle condizioni di utilizzo dei modelli Gemma. Ciononostante, il successo è evidente: i modelli della linea Gemma sono già stati scaricati milioni di volte, confermando l’interesse crescente verso soluzioni AI più leggere, flessibili e autonome, pensate per funzionare ovunque, senza connessioni permanenti. Un traguardo che segna l’inizio di una nuova fase nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale su dispositivi personali.