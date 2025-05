Xiaomi Pad 7 Ultra su Geekbench con un soc inedito

Il produttore tech Xiaomi annuncerà a breve sul mercato il suo nuovo inedito processore. Si tratta del nuovo soc noto con il nome di Xring O1 e sarà svelato ufficialmente proprio durante la giornata di domani 22 maggio 2025. Grazie alle ultime indiscrezioni, ora sappiamo quale sarà il primo dispositivo che monterà questo soc. Sembra che sarà il prossimo tablet di punta dell’azienda, ovvero il prossimo Xiaomi Pad 7 Ultra, il quale è stato da poco avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Vediamo qui di seguito i dettagli emersi.

Xiaomi Pad 7 Ultra, secondo Geekbench monterà l’inedito soc dell’azienda

Il noto portale di benchmark Geekbench ci ha rivelato che il prossimo tablet di casa Xiaomi sarà il primo a montare l’inedito soc del produttore tech cinese. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo tablet top di gamma Xiaomi Pad 7 Ultra. Quest’ultimo è stato per l’appunto avvistato sul sito e, grazie ai benchmark pubblicati, sappiamo che a bordo ci sarà il nuovo soc Xring O1, il quale sarà annunciato domani 22 maggio 2025.

Il soc in questione ha permesso al tablet del marchio di totalizzare degli ottimi punteggi. Nello specifico, sono stati totalizzati 2191 punti in single core e 8741 punti in multi core. Sempre stando ai benchmark pubblicati sul portale Geekbench, il prossimo tablet di casa Xiaomi potrà contare sulla presenza di una quantità di memoria RAM esagerata pari a ben 16 GB. Oltre a questo, è stata confermata la presenza del sistema operativo Android 15.

Queste sono le ultime informazioni emerse grazie ai benchmark di Geekbench. Ricordiamo però che in queste ultime settimane sono emerse numerose altre indiscrezioni. Stando a quanto è emerso, sappiamo che il prossimo Xiaomi Pad 7 Ultra avrà sul fronte un display con tecnologia OLED con una diagonale piuttosto importante pari a 14 pollici. Il tablet potrà inoltre contare sulla presenza di una batteria esagerata pari a 12000 mah con supporto alla ricarica rapida da 120W. Nonostante la presenza di questa grande batteria, sembra che il peso complessivo rimarrà piuttosto contenuto, pari a circa 609 grammi.