Huawei MateBook Fold: il primo laptop che si piega del brand

Huawei ha presentato finalmente MateBook Fold Ultimate Design, segnando il suo ingresso nel settore dei laptop pieghevoli. Un debutto che punta in alto, unendo raffinatezza estetica e innovazione ingegneristica. Lo chassis è rifinito in pelle pregiata, disponibile in tre tonalità: Forged Shadow Black, Sky White e Cloud Blue. La versione nera si distingue per dettagli unici come il motivo Forging Shadow Cloud Pattern e la linea dorata Black Gold Waistline. Il dispositivo Huawei rivela un display OLED LTPO da 18 pollici con risoluzione 3.3K e formato 4:3. Quando piegato, lo schermo si riduce a 13 pollici, semplificando il trasporto. Un pannello che non teme l’uso intenso, grazie al rinforzo interno in fibra di carbonio, triplicandone la resistenza. La luminosità massima di 1600 nit, il contrasto 2.000.000:1 e la copertura colore P3 lo rendono ideale per contenuti HDR.

Meccanica di precisione e potenza interna per il laptop Huawei

Huawei ha sviluppato una cerniera da 285 mm con triplo stadio e apertura a goccia, la più grande nel settore. Lo schermo resta stabile anche in posizione parziale grazie a una modalità hovering migliorata del 400%. L’angolo può essere modulato fino a 150 gradi, offrendo continuità nei movimenti e massima fluidità. Il MateBook Fold possiede poi un chip proprietario Huawei, i cui dettagli restano ancora riservati. A gestire l’interfaccia, il sistema HarmonyOS 5 in versione desktop, orientato all’integrazione tra dispositivi. È possibile connettere fino a quattro device contemporaneamente, sfruttando la tecnologia soft bus distribuito con velocità di trasferimento fino a 160 MB/s. Il sistema operativo introduce anche gesture avanzate come lo swipe per i commenti, la navigazione waterfall a cinque dita, e la tastiera virtuale a otto dita. L’esperienza multitasking raggiunge nuovi livelli, in un ecosistema che collega smartphone, tablet e PC in tempo reale.

Per mantenere alte le prestazioni, Huawei ha anche inserito un sistema di raffreddamento composto da due ventole in alluminio diamantato e una vapor chamber ultra-sottile a gravità invertita. La batteria da 74,69 Wh supporta lunghe sessioni lavorative. La scheda tecnica non delude. 32 GB di RAM, SSD da 1 TB o 2 TB, fotocamera da 8 MP, WiFi 6, Bluetooth 5.2, sei speaker e quattro microfoni per un suono avvolgente. Due porte USB-C, sensore di impronte integrato nel tasto d’accensione e un peso di 1,16 kg senza tastiera completano il profilo. Il MateBook Fold Huawei è già prenotabile in Cina, a partire da 23.999 yuan. Il top di gamma, nella versione nera, raggiunge i 26.999 yuan. Arriverà anche in altri mercati?