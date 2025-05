Spotify: nuova modifica in arrivo per i podcast

All’inizio di maggio, Spotify ha presentato una nuova funzionalità. Quest’ultima è stata pensata per valorizzare i podcast e favorire la scoperta di nuovi contenuti. Si tratta della visualizzazione pubblica del numero di ascolti per ogni episodio. L’idea era di fornire agli utenti un parametro immediato per valutare la popolarità dei singoli episodi. Eppure, le reazioni non sono state quelle che l’azienda si aspettava. In particolare, molti podcaster con un seguito limitato hanno espresso forti perplessità. Rendere visibili pubblicamente numeri modesti, infatti, potrebbe avere un effetto controproducente. Un potenziale ascoltatore, vedendo un conteggio basso, potrebbe essere meno invogliato a cliccare, ritenendo il contenuto poco interessante o di bassa qualità. Ciò a prescindere dal suo reale valore. Inoltre, alcuni hanno evidenziato che gli ascolti riportati non riflettano l’intera audience. Ciò perché una parte del pubblico accede ai podcast tramite piattaforme alternative.

Spotify: sparisce la visualizzazione degli ascolti?

Va anche ricordato che il mondo dei podcast ha sempre avuto dinamiche diverse rispetto ad altri media digitali. Metriche come il numero di download non garantiscono un ascolto effettivo, e gli algoritmi di visibilità premiano spesso solo i titoli più mainstream. Il malumore crescente ha spinto la piattaforma a rivedere rapidamente la propria decisione. In risposta alle critiche, Spotify ha annunciato una modifica. I numeri di ascolto saranno mostrati pubblicamente solo per gli episodi che superano una certa soglia. Quest’ultima fissata inizialmente a 50.000 ascolti. In tali casi, non verrà indicato il numero esatto, ma una stima approssimativa.

Tale scelta mira a trovare un equilibrio tra trasparenza e tutela dei creator. Gli autori dei podcast continueranno ad avere accesso ai dati completi attraverso gli strumenti di analisi disponibili nei loro profili. In un ambiente come quello attuale, proteggere i creator da un giudizio superficiale basato sui numeri è diventata una priorità.

Con tale parziale passo indietro, Spotify sembra voler ascoltare le preoccupazioni della comunità creativa, riconoscendo che non è sempre utile esporre tutto. Un gesto che potrebbe aiutare a ristabilire un rapporto di fiducia con i podcaster.