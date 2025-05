SoundCloud, arrivano le problematiche con l’AI

Torniamo su un argomento molto conosciuto e importante per i giorni in cui viviamo, ovvero l’intelligenza artificiale. Essa a quanto pare è al centro della discussione per quanto riguarda la piattaforma SoundCloud.

Quest’ultima sembrerebbe riscontrare dei problemi per i legami instaurati con l’AI, il quale ha sollevato moltissime domande.

SoundCloud, cosa succede?

A quanto pare verso febbraio del 2024, la piattaforma SoundCloud avrebbe aggiornato senza comunicare niente, i propri termini di utilizzo. Andando cosi ad introdurre clausole che permetterebbero a quest’ultima di addestrare modelli di intelligenza artificiale tramite i contenuti caricati dagli utenti. Tale notizia, ha generato moltissime domande e una certa preoccupazione, invitando l’azienda di fornire una varia selezione di chiarimenti importanti attraverso una comunicazione.

Marni Greenberg, SVP e responsabile delle comunicazioni di SoundCloud ha voluto precisare che la stessa azienda non ha utilizzato contenuti degli artisti per poter addestrare i modelli di IA. Oltre a questo ha specificato che non sviluppa nemmeno strumenti AI generativi che si basano su questi contenuti. Oltre a questo non permette a terze parti di poter fare scraping o utilizzare materiali disponibili sulla stessa piattaforma per affettamenti.

Questo nuovo aggiornamento dei termini di servizio era inteso come un chiarire come i contenuti degli utenti possono interagire con le varie tecnologie di intelligenza artificiale in SoundCloud. Adesso, la stessa SoundCloud utilizza l’AI per funzionalità come ad esempio la relativa personalizzazione delle raccomandazioni d’ascolto e il rilevamento di attività fraudolente.

Anche dopo tutte queste rassicurazioni, la modalità con la quale l’aggiornamento dei termini del febbraio 2024 è nominato, ha sempre generato moltissime critiche. Il famoso ed esperto di etica tecnologica Ed Newton-Rex, il quale ha notato e segnalato per primo tali modifiche, così come altri utenti, non ricordano di aver ricevuto delle notifiche email che andavano a specificare questi cambiamenti. I diversi termini di servizio di SoundCloud prevedono che la relativa azienda specifichi e fornisca degli avvisi nel caso di cambiamenti importanti. Però questo non indica una necessaria comunicazione via email o al singolo utente.