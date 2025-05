OBSBOT Tail 2: la videocamera smart che ci ha sorpresa, la recensione

Nel momento in cui abbiamo cominciato ad eseguire i primi test con questa OBSBOT Tail 2, ci siamo fin da subito resi conto che si tratta di una videocamera di altissimo livello, qualcosa di fuori dal comune. Le sue qualità sono infatti pronte a cambiare totalmente il modo in cui le persone pensano alla realizzazione di un qualsiasi video. Si tratta di un prodotto in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale al massimo soprattutto per quanto riguarda il sistema di tracciamento ma non può passare in secondo piano la grande qualità dell’immagine che oltre ad essere professionale è totalmente diversa da tutti gli altri prodotti sul mercato di questo genere. Avevamo grandi aspettative ma possiamo dire che sono state ampiamente superate e, onestamente, non ce lo aspettavamo.

Design solido e costruzione intelligente

La OBSBOT Tail 2 si presenta con un design compatto ma robusto. Chi crede di avere acquistato una normale videocamera si sbaglia di grosso siccome si tratta di un prodotto che riesce a garantire le stesse facoltà di quei dispositivi professionali molto grandi ma con tanta compattezza e soprattutto con estrema versatilità. Non avete mai sentito parlare della struttura PTZR giusto? Bene. Si tratta di una sigla che sta a significare “Pan, tilt, Zoom e Rotation”, tutte caratteristiche che riguardano questa Tail 2. L’obiettivo ruota a 90° e spazia tra le varie modalità senza richiedere alcun tipo di intervento manuale. Abbiamo effettuato svariate prove e c’è da dire che un vantaggio del genere risulta una vera e propria marcia in più in questo mondo.

Durante i nostri test, questo si è rivelato un vantaggio incredibile. Abbiamo potuto passare da riprese orizzontali a verticali senza mai interrompere la registrazione. Che si trattasse di vlog, interviste o panoramiche, la Tail 2 ha sempre mantenuto una stabilità impeccabile.

Qualità video eccezionale: 4K e zoom dinamico

La OBSBOT Tail 2 cattura video in 4K a 60fps, ed è proprio la grande qualità dell’immagine che ha catturato anche i nostri cuori. Tutto è nitido al di fuori delle più grandi aspettative, sebbene il prodotto sia estremamente compatto e semplicemente fantastico da tenere tra le mani. Anche sfruttando la modalità full HD a 120 fps, si può notare la grande fluidità che caratterizza quanto immortalato. Un gran lavoro viene fatto ovviamente dal sensore, un CMOS da 1/1,5 pollici, unitamente al comparto ottico dotato di ben 12 lenti, che è in grado di lavorare perfettamente anche quando il buio prevale. Non abbiamo trovato grandi differenze infatti girando dei video negli spazi aperti e durante gli orari serali: la nitidezza ha continuato a farla da padrona insieme a tutte le altre caratteristiche che rendono un qualsiasi video un capolavoro.

Zoom potente e preciso

La Tail 2 offre uno zoom ottico 5x, che può arrivare a 12x con zoom ibrido. Tutto è molto semplice da capire: passare da un’inquadratura di uno spazio ampio a un semplice primo piano sarà possibile e senza perdere neanche un briciolo di definizione, funzionalità che abbiamo prediletto soprattutto agli eventi a cui ci siamo recati, tenendo la qualità sempre molto alta.

Tracciamento AI: il vero punto di forza

Se c’è una cosa che distingue la OBSBOT Tail 2 da altre videocamere è il suo sistema di tracciamento AI 2.0. Il merito di queste grandi qualità passa attraverso un algoritmo di livello molto sviluppato che garantisce al dispositivo di inquadrare il soggetto e di seguirlo in maniera autonoma ovunque esso vada all’interno dell’inquadratura e del range della videocamera. Non si tratta solamente di figure umane, ma anche di svariati tipi di animali e tantissimi oggetti differenti tra loro.

Abbiamo messo alla prova il tracciamento in diversi contesti: interviste, riprese sportive e anche con animali domestici. In ogni caso, la Tail 2 è riuscita a mantenere il soggetto sempre al centro dell’inquadratura. La funzione “Only Me” è particolarmente utile: una volta selezionato un soggetto, la videocamera ignora gli altri, mantenendo sempre l’attenzione su di lui.

Controllo gestuale e facilità d’uso

Non serve essere esperti per sfruttare al meglio la OBSBOT Tail 2. Ci pensa infatti il fantastico controllo gestuale a dare un aiuto concreto a chi registra sia per quanto riguarda l’inizio delle registrazioni che per quanto riguarda l’interruzione. In più, sempre con i gesti, può essere regolato lo zoom o si può switchare l’inquadratura. Quando ci siamo ritrovati da soli ad alcuni eventi, senza una spalla che potesse darci una mano, abbiamo trovato questa funzionalità fondamentale, anche perché è in questi contesti che rifarsi ai comandi fisici diventa sempre più macchinoso.

Vi stavate chiedendo quanto fosse facile o difficile connettersi ad altri dispositivi esterni, vero? Anche in questo caso è la semplicità a dominare. La Tail 2 gode del supporto per gli standard NDI, SDI, HDMI, USB 3.0, Ethernet e RS-232. Questo garantisce la possibilità di collegare il prodotto a qualsiasi dispositivo che sia uno schermo esterno, sistemi per lo streaming live ma anche mixer di ogni genere.

Modalità di ripresa e gestione avanzata

La OBSBOT Tail 2 non si limita al semplice tracciamento. Grazie alla suite software OBSBOT, abbiamo potuto configurare facilmente modalità di ripresa personalizzate. Con Obsbot Start, è possibile gestire la videocamera direttamente dal telefono, mentre Obsbot Live consente di passare rapidamente da una videocamera all’altra, perfetto per le produzioni multicamera.

Grandi risultati sono venuti fuori utilizzando la modalità HDR, aspetto che ha consentito di catturare ogni tipo di scena in maniera bilanciata anche quando il contrasto risultava estremo. Ottimo anche l’apporto della riduzione del rumore AI che ha fatto la differenza nelle riprese notturne. Ogni dettaglio, anche in ambienti poco illuminati, è risultato ben visibile.

Streaming live e produzione video professionale

Abbiamo testato la OBSBOT Tail 2 anche come videocamera per streaming live, e il risultato è stato sorprendente. Grazie al supporto NDI, la videocamera può essere collegata alla rete e utilizzata per trasmissioni in tempo reale senza cavi ingombranti. Questo l’ha resa perfetta per interviste, eventi sportivi e conferenze, dove è fondamentale mantenere la libertà di movimento.

Inoltre, la presenza di una porta HDMI 2.0 ci ha permesso di collegarla a monitor esterni per avere sempre sotto controllo le riprese. Per chi cerca una videocamera versatile, capace di adattarsi a diversi contesti, la Tail 2 è una scelta eccellente.

Prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione

Durante i nostri test serali, la OBSBOT Tail 2 ha dimostrato di saper gestire perfettamente le riprese in ambienti con poca luce. Il sensore a pixel da 2μm e l’algoritmo di riduzione del rumore AI hanno garantito immagini pulite e dettagliate. Dal punto di vista del tono del colore, nessun problema, anche quando a predominare è la luce notturna. A contribuire è stata la modalità Dual Native ISO, in grado di garantire una qualità dell’immagine eccezionale anche quando prevale l’alto contrasto all’interno di determinati scenari, un chiaro esempio potrebbero essere le luci del tramonto.

Conclusioni: la videocamera che fa la differenza

Abbiamo effettuato svariati giorni di prove e test stressanti su questa OBSBOT Tail 2, una videocamera che ci ha stupito sotto svariati punti di vista. Una cosa da dire riguarda chiunque voglia acquistarla: non fatevi spaventare dalla grande professionalità di questo prodotto, in quanto è semplicemente un gioco da ragazzi poterlo utilizzare. Quello che ci ha infatti sorpreso piacevolmente è stata la rapidità con cui abbiamo imparato a maneggiarlo e a gestire tutte le sue caratteristiche e modalità. Non importa quale sia il vostro scopo: potrete sentirvi liberi di fare quello che volete acquistando una videocamera di questo calibro. La soluzione più completa che potreste trovare sul mercato è infatti proprio questa, sia se amate trasmettere in live che se amate realizzare dei contenuti che possano essere utili per il vostro lavoro o semplicemente da tenere lì pronti per essere mostrati ai vostri amici e parenti che non potranno fare altro che restare a bocca aperta.

Il prezzo di questa OBSBOT Tail 2 sul sito ufficiale è di 1.499€ e ci sono svariate soluzioni da accoppiare tra accessori di vario genere e licenze.