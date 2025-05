iPhone 17 Air, nuove immagini confermano l’estrema sottigliezza: eccole qui

Tra i dispositivi più attesi del 2025, iPhone 17 Air si distingue già per un primato: sarà con ogni probabilità lo smartphone più sottile mai realizzato da Apple. Le ultime immagini condivise dal leaker Majin Bu su X mostrano un modellino del nuovo dispositivo a confronto diretto con iPhone 16 Plus, che sarà il modello sostituito nella lineup.

Il contrasto tra i due dispositivi è evidente. Con un peso di 145 grammi e uno spessore di appena 5,5 mm, iPhone 17 Air ridefinisce il concetto di compattezza nel mondo degli smartphone. Accanto al recente Galaxy S25 Edge, il nuovo iPhone spinge ancora più avanti il limite di quanto possa essere sottile un telefono moderno, almeno dal punto di vista costruttivo.

Compromessi importanti per un design estremo: iPhone 17 Air sarà così

La scelta di puntare su uno spessore ridottissimo avrà però conseguenze tangibili. Sul retro dovrebbe esserci una fotocamera posteriore, sì, una sola. Sarà uno solo anche l’altoparlante e la batteria dovrebbe avere una capacità non troppo generosa proprio in virtù dello spazio interno molto ridotto, situazione di cui si sta discutendo tanto proprio in queste ore. Lo schermo, con diagonale da 6,6 pollici dovrebbe avere un’ottima risoluzione, tipica dei prodotti di Apple.

Apple dovrà quindi trovare soluzioni tecniche adeguate per gestire i punti deboli legati all’autonomia e alla multimedialità, due aspetti che potrebbero rappresentare un compromesso per chi punta tutto sulle prestazioni. Non è escluso che l’azienda introduca ottimizzazioni mirate sul piano energetico o accessori dedicati, ma per conoscere le strategie adottate occorrerà attendere l’evento ufficiale di settembre.

Nel frattempo, le immagini emerse confermano che iPhone 17 Air sarà un dispositivo progettato per stupire dal punto di vista estetico e costruttivo, aprendo un nuovo filone all’interno della gamma iPhone e rilanciando il concetto di “Air” come simbolo di leggerezza e minimalismo estremo. Ora bisogna solo attendere il prossimo rumor.