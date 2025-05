Conti in banca svuotati con un messaggio, il pericolo è su whatsapp

A quanto pare d’ora in avanti quando utilizzate WhatsApp dovrete prestare più attenzione rispetto al solito, la piattaforma di messaggistica istantanee infatti sta assistendo ad una vera e propria esplosione a macchia d’olio del classico fenomeno di truffe online che da sempre colpiscono la community nei modi più diversificati, in passato i truffatori sfruttavano i mezzi di comunicazione standard come gli SMS o le e-mail, da un po’ di tempo a questa parte hanno però spostato il loro occhio verso la piattaforma di messaggistica istantanea più usata in tutto il mondo, il tutto è mosso dalla convinzione che ‎WhatsApp risulti un mezzo più efficace per diffondere le truffe contro la community, il ragionamento è semplice, più persone vengono attaccate maggiori sono le probabilità di avere successo.

La nuova truffa esplosa in Italia come se non bastasse non soltanto sfrutta WhatsApp ma anche le videochiamate disponibili all’interno dell’applicazione, questo stratagemma si sta rivelando particolarmente efficace poiché non lascia davvero scampo a chi ci casca, scopriamo insieme come funziona e il modo migliore per difenderci con facilità.

La truffa svuota conto in banca

La truffa di cui parliamo oggi si palesa agli occhi della vittima come un semplice messaggio in arrivo direttamente dalla sua banca, i truffatori spacciandosi per l’istituto di credito della vittima avvisano quest’ultima della necessità di recapitare immediatamente un messaggio molto importante, nel farlo però sottolineano che l’unico modo disponibile tramite una video chiamata a per ragioni di sicurezza, una volta convinta la vittima le faranno dapprima attivare la condivisione schermo e poi effettuare l’accesso all’interno della propria pagina personale Internet banking, ovviamente i truffatori avranno l’acquisizione dello schermo costantemente attiva in modo da poter registrare tutto ciò che l’utente digita per poi utilizzarlo a proprio favore come ad esempio svuotargli il conto in banca immediatamente dopo aver concluso la truffa.