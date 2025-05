Xiaomi prepara un chip proprietario chiamato Xring 01, le caratteristiche

Ormai tutte le aziende pensano a soluzioni del genere e dunque anche Xiaomi ha intenzione di farlo: sta per arrivare secondo le indiscrezioni un nuovo chip proprietario, meglio conosciuto con il nome di Xring 01. Durante queste ore infatti stanno circolando sul web svariate indiscrezioni in merito a questa situazione, con il processore che darebbe una spinta importante al colosso cinese soprattutto per arrivare ad essere indipendente da tutte le altre realtà tra le quali c’è anche Qualcomm.

Un chip per la fascia media, ma potente

Stando alle prime notizie trapelate in rete, il nuovo Xring 01 non sarà un processore da top di gamma, ma si posizionerà in una fascia media alta, con prestazioni paragonabili allo Snapdragon 8 Gen 2, il chip che ha alimentato molti smartphone di punta nel 2023.

Sembra dunque chiara la volontà di Xiaomi di riuscire ad offrire ai suoi utenti un chip che sia basato su potenza ed efficienza, presentando il giusto equilibrio.

Specifiche tecniche: 8 core e processo a 4 nm

Il Xring 01 sarà prodotto da TSMC utilizzando un processo a 4 nm, una tecnologia che garantisce un buon compromesso tra prestazioni e consumi.

Configurazione 8 core (1+3+4) : 1 core ultra-veloce a 3,2 GHz per le attività più pesanti; 3 core ad alte prestazioni a 2,5 GHz per garantire fluidità; 4 core a basso consumo a 2,0 GHz , ideali per risparmiare energia.



Questa architettura lo rende perfetto per gestire multitasking, giochi e altre applicazioni senza sacrificare l’autonomia.

Un lancio vicino, nel segno del 15° anniversario di Xiaomi

Xiaomi dovrebbe presentare ufficialmente il Xring 01 entro la fine del mese, in occasione delle celebrazioni per il 15° anniversario del marchio. I gadget promozionali già circolano in rete, con il logo “Xring” ben visibile su t-shirt e altri accessori, confermando che l’annuncio è ormai imminente.

Per Xiaomi, il debutto del Xring 01 non è solo un aggiornamento tecnico, ma una mossa strategica per affermarsi come produttore completo, in grado di sviluppare hardware su misura per i propri dispositivi. Non resta che vedere su quali modelli sarà montato per la prima volta.