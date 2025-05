WhatsApp: ecco come si spia il partner in segreto e gratis

Il timore cresce sempre di più negli ultimi anni per quanto riguarda le possibilità che possa tornare uno dei pericoli maggiori che gli utenti WhatsApp credevano di aver ormai scongiurato. Stiamo parlando della possibilità di spionaggio e quindi dell’opportunità di alcuni utenti di riuscire ad entrare nelle chat di altre persone.

Molti ricorderanno gli anni passati quando esistevano delle applicazioni che bisognava pagare. Queste consentivano di scoprire cosa si stessero dicendo alcuni utenti con altre persone e in gran segreto. Ad oggi fortunatamente tutto questo è solo un lontano ricordo in quanto WhatsApp si è battuta davvero con tutte le sue possibilità per debellare un fenomeno molto pericoloso per la privacy. Sono tornate però in auge alcune soluzioni che sarebbero già state testate da alcuni utenti ma che, come si apprende, non sarebbero in grado di scoprire il contenuto delle chat. L’applicazione in questione, che è di terze parti, permette solo di conoscere gli orari precisi di entrata e di uscita da WhatsApp.

WhatsApp: ecco come funziona la nuova applicazione per spiare che si chiama Whats Tracker

Oggi si parla della possibilità degli utenti di poter spiare chiunque su WhatsApp ma solo per quanto riguarda i movimenti, dunque non per quanto concerne le conversazioni. Si tratta di un’applicazione esterna che è disponibile solo per Android e che non permette in alcun modo di leggere quello che c’è nelle chat altrui, ma solo di sapere quando l’utente selezionato entra o esce da WhatsApp.

Applicazione in questione si chiama Whats Tracker e consente di selezionare dalla rubrica alcuni numeri di cui si possono ottenere informazioni con una notifica istantanea ogni qualvolta quella persona entra o esce da WhatsApp. L’applicazione è gratuita ma può essere scaricata solo in formato APK su dispositivi Android. Sono già in tanti ad utilizzarla costantemente durante le loro giornate.