WhatsApp: torna l’incubo spia, ecco l’app per spiare il partner gratuitamente

Con il tempo WhatsApp ha messo fuori dalla sua realtà tutte quelle applicazioni spia che potevano rubare le conversazioni agli utenti. Ad oggi dunque questo pericolo è scampato, anche se esiste una piattaforma nuova che è stata in grado di riaccendere la paura in tantissime persone. Si tratta di una soluzione meno invasiva ma che funziona proprio in tal senso.

WhatsApp: torna l’incubo con l’applicazione che già in molti utilizzano, si chiama Whats Tracker

È passato un po’ di tempo dagli ultimi momenti in cui gli utenti temevano per la loro privacy a causa delle varie applicazioni spia che c’erano in giro. Queste, che riguardavano ovviamente WhatsApp, ad oggi sono un lontano ricordo ma a rimpiazzarle ci avrebbe pensato una nuova piattaforma ormai diventata famosissima in giro tra gli utenti. Il nome da ricordare è quello di Whats Tracker, applicazione di terze parti gratuita che in tanti stanno utilizzando proprio per scoprire i movimenti tra uscite ed entrate su WhatsApp.

Basta scaricare, avendo uno smartphone Android, il formato apk di questa piattaforma per poi avviarla sul dispositivo. Una volta fatto questo, ci sarà l’opportunità di sbirciare tra i propri contatti WhatsApp e scegliere quelli da spiare durante la giornata. Bisogna anche un attimo ridefinire il concetto di “spia”: non sarà possibile conoscere il contenuto delle conversazioni. Whats Tracker infatti permette solo di ricevere una notifica a tutte le volte che il contatto spiato entra o esce su WhatsApp.

Tutto funziona dunque in maniera molto semplice e soprattutto per coloro che hanno dubbi sul proprio partner: nel momento in cui vi darete la buona notte ad esempio, ora avrete un’arma segreta per sapere se poi il vostro compagno o la vostra compagna sia di nuovo collegato all’applicazione di messaggistica istantanea più famosa del mondo. A fine giornata inoltre ci sarà anche il report contenente tutti gli orari sia di entrata che di uscita.