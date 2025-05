Netflix, dal 2026 cambiano le pubblicità: spot con AI e più interazione con il pubblico

Dopo aver portato la vera rivoluzione nel mondo dello streaming, Netflix vuole continuare a stupire e questa volta per quanto riguarda l’offerta pubblicitaria. Per garantire a chi vuole investire una piattaforma sempre più pronta a tale tipo di attività, il colosso vuole sfruttare nuovi annunci con un formato diverso, in grado di sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale generativa. Dall’anno prossimo infatti il piano di abbonamento con pubblicità mostrerà agli utenti anche nuovi annunci che siano più dinamici ed interattivi, soprattutto nel bel mezzo della visione di un film o di una serie TV.

L’ufficialità di questo nuovo modus operandi è stata data durante l’evento “upfront” di Netflix, che ogni anno si tiene per gli investitori pubblicitari. In questa occasione, Amy Reinhard, presidente della divisione advertising di Netflix, ha spiegato come i nuovi spot potranno adattarsi in tempo reale, trasformando gli annunci in esperienze coinvolgenti per gli spettatori. Grazie all’AI, ogni utente potrebbe vedere spot diversi, personalizzati in base ai propri interessi e comportamenti.

Crescita del piano con pubblicità e nuovi traguardi per Netflix

Le novità in questione in casa Netflix andranno ad influire chiaramente sul piano di abbonamento preposto, quello con pubblicità, che allo stesso tempo è anche quello più accessibile dal punto di vista del prezzo. Arrivato ormai tre anni fa, questo tipo di abbonamento è stato in grado di aumentare il numero di abbonati alla piattaforma contro ogni aspettativa iniziale. È stato acclarato che un utente su due, all’iscrizione a Netflix, preferisce proprio questo piano di abbonamento. La media ore trascorsa ogni mese su Netflix con questa soluzione è davvero molto alta, aspetto che dunque conferma il grande coinvolgimento delle persone.

Un mercato sempre più competitivo

Netflix punta a raddoppiare i ricavi pubblicitari entro il 2025, seguendo una tendenza ormai consolidata nello streaming. Amazon, ad esempio, ha annunciato spot contestuali per Prime Video, mentre LG ha sviluppato annunci capaci di analizzare persino le emozioni degli spettatori tramite webOS.

L’approccio di Netflix, però, sembra andare oltre: l’uso dell’AI per creare spot dinamici e interattivi potrebbe trasformare la pubblicità da semplice interruzione a parte integrante dell’esperienza di visione. Un cambiamento che potrebbe ridefinire il rapporto tra contenuti e pubblicità.