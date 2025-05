Vodafone, un mondo di promozioni telefoniche vantaggiose

Con l’arrivo dell’estate Vodafone si prepara a sfornare una serie di promozioni telefoniche pensate veramente per tutti gli utenti.

Vodafone è sicuramente uno degli operatori telefonici italiani più vantaggiosi presenti sul panorama delle telecomunicazioni, e passare a questo gestore rappresenta sicuramente un vantaggio sia dal punto di vista qualitativo che economico.

Vodafone: ecco le offerte pensate per tutti i clienti

Le offerte telefoniche di Vodafone sono pensate veramente per tutte le tipologie di clienti e oltre a giga, minuti ed SMS prevedono anche una serie di vantaggi esclusivi.

Tra le tariffe dell’operatore l’offerta destinata a tutti i clienti provenienti da altri operatori come Iliad, Poste Mobile o altri, è sicuramente la più vantaggiosa. Si tratta di un’offerta che prevede minuti e SMS illimitati verso numeri mobili e fissi nazionali e 100 giga di Internet in 5G. Inoltre è possibile utilizzare 8,8 giga mentre si viaggia in Unione Europea. Il costo di tutto ciò è di soli 6,99 € al mese con un costo di attivazione nullo se si attiva l’offerta online.

Un’altra offerta altrettanto accattivante, è sempre disponibile per i clienti provenienti da Iliad, Poste Mobile e altri operatori, e quella in cui Vodafone offre minuti e SMS illimitati verso numeri mobili e fissi nazionali e giga illimitati in 5G. In questo caso è possibile utilizzare 12,6 giga se sia in viaggio nell’Unione Europea. Il costo è di soli 9,99 € al mese è un costo di attivazione nullo se si attiva l’offerta online.

Invece per quanto riguarda i clienti provenienti da operatori telefonici tradizionali come TIM e WindTre, è in serbo un’offerta con minuti e SMS illimitati verso numeri mobili e fissi nazionali e 150 giga in 5G. Inoltre 15, un giga si possono utilizzare se sia in viaggio in Unione Europea. Il costo della tariffa è di soli 11,99 € al mese e il costo di attivazione è nullo se si attiva l’offerta online.