Trasporti marittimi più puliti: la svolta e-metanolo parte da Kasso

In una cittadina tranquilla del sud della Danimarca è partito un progetto che, nel suo piccolo, potrebbe cambiare le carte in tavola per il futuro dei trasporti marittimi. A Kasso è stato inaugurato il primo impianto su scala commerciale per la produzione di e-metanolo, un carburante a basse emissioni che promette di dare una bella spinta alla transizione verde del settore navale. Non è un annuncio da prima pagina, forse, ma è uno di quei passi silenziosi che, messi in fila, fanno davvero la differenza.

Kasso e-metanolo: il carburante pulito che spinge la svolta navale green

Il cuore del progetto batte grazie alla collaborazione tra European Energy, una realtà danese piuttosto attiva sul fronte rinnovabili, e il gruppo giapponese Mitsui. L’impianto non è enorme, ma nemmeno da sottovalutare: si parla di circa 42.000 tonnellate all’anno di e-metanolo, un combustibile ottenuto combinando energia rinnovabile e anidride carbonica recuperata da altri impianti. In pratica, si dà nuova vita a qualcosa che altrimenti finirebbe nell’atmosfera.

Il primo a metterci sopra le mani è Maersk, il gigante delle spedizioni, che ha già cominciato a convertire la sua flotta con navi a doppia alimentazione. A oggi ne ha tredici operative e altre tredici in arrivo. Secondo i calcoli, la produzione di Kasso può alimentare una nave portacontainer da 16.000 unità per l’intera tratta Asia-Europa. Certo, è una goccia nell’oceano, ma da qualche parte si deve pur iniziare.

Quello che rende il progetto ancora più interessante è il suo approccio circolare. Oltre a fornire carburante più pulito, l’impianto sfrutta anche il calore prodotto per riscaldare più di tremila case nella zona. E non finisce qui: anche aziende come Lego e Novo Nordisk hanno deciso di usare l’e-metanolo per rendere più sostenibili i propri prodotti. Una penna per iniezioni o un mattoncino colorato possono raccontare una storia diversa, più attenta all’ambiente.

Insomma, Kasso non salverà il pianeta da sola, ma sta lanciando un segnale chiaro: le alternative ci sono e, con la giusta spinta, possono diventare la nuova normalità. Ora la sfida è farle crescere.