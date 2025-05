Peugeot 208 GTi elettrica: presentata ufficialmente a Le Mans

Alla 24 Ore di Le Mans, tra il 14 e il 15 giugno 2025, sarà finalmente svelata la nuova Peugeot 208 GTi elettrica. Una data non scelta a caso, carica di storia e velocità. Il rilancio di un nome che ha infiammato generazioni di appassionati e che ora, per la prima volta, si presenta a emissioni zero. È stato Alain Favey, CEO del marchio francese, a confermare la notizia. Un annuncio che trasforma i sussurri in certezze. La piccola sportiva Peugeot tornerà solo elettrica, pronta a fare scintille nel segmento B, oggi più combattuto che mai. Nessuna data ufficiale per la messa su strada, ma la produzione dovrebbe partire nel 2026.

Grande potenza con 280 CV per la Peugeot

Favey non ha rivelato dati tecnici, ma le sinergie Stellantis lasciano pochi dubbi. Il motore della Peugeot dovrebbe essere lo stesso della Alfa Romeo Junior Veloce e della Abarth 600e. In ballo c’è una potenza di 280 CV, erogata da un propulsore elettrico di nuova generazione. Prestazioni che promettono emozioni vere, senza far rimpiangere il rombo dei vecchi modelli a benzina. Attesa anche una messa a punto sportiva dell’assetto, per esaltare la tenuta e la precisione in curva. Il design? Irrinunciabile un body kit esclusivo, che esalterà il lato più aggressivo della Peugeot 208 elettrificata, con cerchi dedicati e dettagli aerodinamici. Nessuna indicazione ufficiale sul prezzo, ma l’allestimento potrebbe collocarsi oltre i 40.000 euro, allineandosi ai competitor sportivi elettrici di segmento B.

Durante l’incontro con la stampa, Favey ha poi parlato anche di alta qualità e di come il modello Peugeot sia cambiato. Ha ammesso senza giri di parole i problemi avuti con il vecchio motore PureTech, promettendo un netto cambio di rotta. La rete concessionarie sarà rafforzata, per offrire un’esperienza più solida e continua. E chi spera ancora nei diesel può tirare un sospiro: questa motorizzazione resterà disponibile finché ci sarà richiesta. Niente citycar economiche in arrivo, nessuna erede della Grande Panda o della nuova C3. Peugeot mira a restare upper mainstream, senza rincorrere il segmento premium. Il marchio sa esattamente quel che fare e dove stare e la nuova Peugeot 208 GTi elettrica lo confermerà presto.