Nvidia e MediaTek: nuovo PC per l’AI

Con l’espansione dell’intelligenza artificiale il settore tech continua ad evolversi. A tal proposito, si fa sempre più concreta la possibilità che Nvidia e MediaTek svelino il loro primo PC progettato espressamente per l’AI. Dopo mesi di indiscrezioni e anticipazioni, le due aziende sembrano ora pronte a mostrare i risultati della loro collaborazione. Quest’ultima ha lo scopo di portare l’architettura Arm nel mondo Windows in modo più deciso e competitivo. La presentazione potrebbe arrivare durante il Computex 2025.

Arriva il nuovo PC AI di Nvidia e MediaTek

L’evento prevede un keynote programmato per il 20 maggio alle 23:00 ora italiana. Quest’ultimo riguarderà MediaTek e si verificherà a distanza di un solo giorno dall’atteso intervento di Nvidia. Una tempistica che sembra suggerire un coordinamento strategico. La base di partenza di tale iniziativa risale al CES 2024. Qui Nvidia e MediaTek avevano presentato “Project Digits”. Si tratta di un mini PC pensato per l’elaborazione AI locale, svincolata dalla dipendenza dai servizi cloud. Suddetta macchina sperimentale era venduta a circa 3.000 dollari. Ora l’obiettivo è democratizzare l’accesso a tali tecnologie. Per farlo, le due aziende propongono versioni consumer più accessibili.

Secondo le voci più attendibili, i primi modelli in uscita si chiameranno N1 e N1X. Rappresenteranno una nuova alternativa nel panorama Windows su Arm, finora dominato dai chip Snapdragon X di Qualcomm. L’architettura Arm, già affermata nei dispositivi Apple per la sua efficienza energetica, rappresenta una sfida e al tempo stesso un’opportunità. Resta però il nodo della compatibilità software. Molti programmi Windows tradizionali richiedono ancora l’architettura x86. Costringendo gli sviluppatori a ricorrere a soluzioni di emulazione o a riscrivere il codice.

Se le previsioni saranno rispettate, i primi PC AI consumer Nvidia-MediaTek potrebbero arrivare entro la fine del 2025. Mentre i modelli enterprise sarebbero attesi per l’inizio del 2026. In ogni caso, è evidente che con i nuovi dispositivi sta per aprirsi una nuova fase evolutiva del settore personal computing.