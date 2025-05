Galaxy S25 FE: in arrivo novità per la fotocamera frontale?

Le voci più insistenti parlano di un sensore anteriore da 12 MP. Il quale si sostituisce con quello da 10 MP dei modelli precedenti. Anche se la differenza potrebbe sembrare minima, il salto qualitativo non va sottovalutato. Ad oggi non sono arrivate conferme ufficiali da parte di Samsung. Ma se si considera la coerenza della strategia FE negli ultimi anni, è probabile che anche per il Galaxy S25 verrà proposta una versione FE.

Mentre si guarda con curiosità al possibile upgrade della camera frontale, meno entusiasmanti sono le anticipazioni sulla fotocamera posteriore. Anche per tale modello, pare che si opterà per un sensore da 50 MP. Probabilmente lo stesso già utilizzato nella versione precedente. Eppure, non è da escludere un perfezionamento dell’elaborazione fotografica attraverso l’intelligenza artificiale. O anche con altri affinamenti software.

Dunque, anche se al momento non ci sono notizie certe, ci sono buoni motivi per essere ottimisti riguardo la nuova gamma di smartphone. Il Galaxy S25 FE potrebbe finalmente offrire una fotocamera anteriore all’altezza delle aspettative degli utenti. Quest’ultimi, infatti, sono sempre più orientati a comunicare tramite immagini e video. Un passo avanti che, se confermato, renderebbe la nuova serie smartphone di Samsung più interessante e competitiva.