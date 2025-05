Offerta HoMobile: solo pochi giorni per attivarla

Un’offerta che ha attirato l’attenzione di molti utenti in cerca di una nuova promo mobile è quella di HoMobile, attivabile solo fino al 21 maggio 2025. Il piano infatti comprende ben 100GB di traffico dati su rete Vodafone, oltre a chiamate e SMS senza limiti, a un costo mensile fisso di 5,99€. Si tratta di una delle proposte più economiche del momento, pensata per chi proviene da operatori virtuali come Iliad, Kena, Coop Voce, Poste Mobile e altri. L’attivazione parte da 2,99€ da pagare una sola volta, con la possibilità di mantenere il proprio numero o richiederne uno nuovo.

HoMobile lancia un’ offerta completa anche per chi viaggia in Europa

La procedura per sottoscrivere l’offerta si svolge interamente online, attraverso il sito ufficiale di HoMobile. Gli utenti possono scegliere tre modalità di ricezione della SIM. Ovvero consegna a domicilio, ritiro in edicola oppure attivazione della eSIM in pochi minuti. Quest’ultima opzione è molto apprezzata da chi possiede uno smartphone recente e compatibile con le SIM virtuali. La velocità di connessione, che raggiunge i 60Mbps, consente una navigazione fluida e stabile, adatta alla visione di contenuti in streaming, alla gestione dei social e all’uso dell’hotspot.

Oltre al traffico nazionale, l’offerta include anche 7,60GB per il roaming in Europa, sfruttabili durante i viaggi nei Paesi membri dell’UE. Questo dettaglio rende il piano di HoMobile ancora più interessante, specie per chi si sposta spesso per lavoro o svago. La copertura garantita da Vodafone, uno dei principali operatori italiani, assicura una buona qualità del servizio ovunque, anche in zone meno centrali.

Ma è il rapporto qualità-prezzo ad essere uno dei più vantaggiosi oggi disponibili sul mercato. A parità di costo, pochi altri gestori riescono a offrire così tanti Giga con prestazioni affidabili. È importante però ricordare che l’offerta ha una scadenza ben definita, per cui chi intende approfittarne dovrà farlo entro pochi giorni. Una volta attivata, non ci sono costi nascosti né vincoli contrattuali, ed è garantita piena libertà di gestione all’utente.