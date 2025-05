iPhone 19 Air, display più ampio del precedente

Apple si sta impegnando nello sviluppo di nuovi iPhone.

Ormai nella società moderna ci facciamo guidare dagli smartphone. Non a caso ci sono migliaia di marchi che producono dispositivi elettronici di questo tipo, una tra le più famose che tutti conosciamo è Apple. La grande mela sta cercando di sviluppare telefoni sempre più performanti, leggeri e resistenti. Non è ancora uscito il primo modello riguardo iPhone Air, dove il suo debutto dovrebbe essere programmato insieme a questa generazione di melafonini, che Ming-Chi Kuo sta già sviluppando alla versione del 2027.

iPhone 19 Air, il nuovo smartphone di Apple che presto debutterà sul mercato.

Nelle ore precedenti, l’analista di TF Securities ha condiviso le sue previsioni sul suo sito ufficiale, indicando anche il presunto nome del dispositivo, iPhone 19 Slim o Air. Quest’ultimo potrebbe arrivare sul mercato con montato un display più ampio rispetto a quello applicato sul vecchio predecessore. Comunque, purtroppo non abbiamo ulteriori dettagli: la fonte per ora non ha deciso di sbilanciarsi sull’aspetto estetico e sull’allestimento tecnico. Possiamo prendere, comunque, in riferimento il 17 Air che dovrebbe avere un pannello da 6,6″, classificandosi così una “metà strada” tra iPhone “regolari” e il più grande Pro Max. Al momento l’iPhone Pro Max ferma lo strumento di misura a 6,9″ di display.

Tuttavia, un ulteriore ingrandimento del display potrebbe apparire un pò irrealistico, a meno che non si progredisce riguardo alla riduzione delle cornici, quindi si concentra tutto in 0,3″ circa. Il 2027 sarà un anno importante per la grande mela, perchè celebrerà il ventennale dall’uscita del primo iPhone. In questi giorni sono trapelate notizie sulle azioni che prenderà il colosso, nel futuro, che suddividerà il lancio di iPhone in due tranche, i due modelli più economici, nella prima metà dell’anno, mentre l’Air, il Pro e il Pro Max nella seconda metà. Nel 2026, inoltre, Apple rilascerà sul mercato il suo primo iPhone pieghevole, con una seconda generazione nell’anno successivo.