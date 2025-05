Chiarezza e giga: Iliad offre 250 GB a 11,99 euro!

Se sei tra quelli che ogni mese cercano un’offerta telefonica che non ti faccia venire il mal di testa, potresti voler dare un’occhiata a quella di Iliad. Con GIGA 250, il gestore francese continua a giocare la carta della semplicità e della trasparenza, puntando su una formula che – almeno sulla carta – sembra fatta apposta per chi vuole tanto traffico dati e zero complicazioni. Parliamo di 250 gigabyte al mese su rete 4G, 4G+ e 5G (se il tuo smartphone è compatibile e vivi in una zona coperta), minuti e SMS illimitati, e tutto questo a 11,99 euro. Al mese. E sì, per sempre.

Perché GIGA 250 di Iliad è tra le offerte più trasparenti e vantaggiose

L’idea è quella di mettere fine al balletto delle rimodulazioni, delle clausole minuscole scritte in fondo alla pagina e dei vincoli che ti tengono legato a un contratto anche quando vorresti solo cambiare aria. Iliad lo dice chiaramente: il prezzo non cambierà, i servizi inclusi sono tutti accessibili fin da subito e non ci sono costi nascosti dietro l’angolo. L’attivazione costa 9,99 euro, una tantum, e poi si parte.

Ma non è tutto qui. Se ti capita di viaggiare spesso in Europa, con l’offerta GIGA 250 hai 16 GB da usare in roaming senza costi extra. E puoi continuare a chiamare e mandare messaggi proprio come se fossi a casa. Anche chi ha contatti all’estero può respirare: sono inclusi minuti illimitati verso oltre 60 Paesi. In più, l’offerta comprende funzionalità utili come l’hotspot per condividere la connessione, la segreteria telefonica, il controllo del credito residuo e il supporto al VoLTE, che migliora la qualità delle chiamate vocali.

Insomma, Iliad punta ancora una volta su una proposta chiara, diretta e senza fronzoli. L’obiettivo? Conquistare chi è stanco delle offerte “troppo belle per essere vere” e cerca solo una tariffa onesta che faccia il suo lavoro, senza sorprese a fine mese. E per molti, potrebbe essere proprio questa la risposta che stavano aspettando.