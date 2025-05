Hacker, attacco alla più grande società criminale informatica

Recentemente la società hacker più importante al mondo è stata hackerata poiché è comparso un messaggio indicativo sul sito ufficiale dell’ organizzazione. La società in questione è LockBit ed è una delle più grandi organizzazioni criminali al mondo, anche se non è invincibile. Infatti proprio questo attacco ne è la prova e dimostra che anche la società più importante può essere soggetta ad un attacco hacker. Il fatto è ancora più strano poiché ad essere hackerata è proprio quella società che compie atti di truffa dei dati agli utenti.

Con questa dichiarazione, la società potrebbe essere sconfitta per mettere fine ad una lunga serie di crimini informatici legati a LockBit. Coloro che hanno effettuato l’ attacco hacker, hanno anche rubato e divulgato i dati in possesso dell’ organizzazione. Proprio grazie alla presenza di dati rubati, si è potuto accertare l’ autenticità della violazione. Dai dati raccolti dalla società, si è potuto vedere come LockBit attacchi qualsiasi tipo di azienda riscuotendo una grande somma di denaro. Dopo questo attacco, la società ha affermato di essere già al lavoro per ripristinare l’ ordine all’ interno della loro organizzazione.

Hacker, LockBit sotto attacco

La caratteristica principale di LockBit è quella di utilizzare un modello chiamato “Ransomware-as-a-Service” che consentirebbe di poter utilizzare il loro software da parte di aziende in cambio di una percentuale dei riscatti ottenuti. Durante il suo percorso, LockBit è riuscita anche ad aggiornare il suo software rilasciando alcune versioni del suo ransomware. Le vittime dei loro attacchi sono diverse e vanno dalle piccole aziende alle grandi multinazionali. La differenza con le altre organizzazioni criminali informatiche, è che LockBit presenta una vera e propria sede in cui vengono gestite le operazioni con una catena di eventi gestita dai dipendenti. Questo dovrebbe rendere ancora più semplice smantellare la società, ma per adesso le operazioni contro la società non hanno portato ad una conclusione definitiva.

Con questo attacco, le organizzazioni competenti dovrebbe capire che si potrebbero eliminare gli attacchi hacker smantellando prima le società che ci sono dietro a questi attacchi.