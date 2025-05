Action Figure con ChatGPT: la trasformazione in personaggio da collezione

Con lo sviluppo della tecnologia ma soprattutto con l‘intelligenza artificiale è ormai possibile creare immagini, ma non solo, che fino a poco tempo fa non avremmo nemmeno immaginato di poter realizzare. Chi di noi non ha almeno una volta sentito parlare delle nuove action figure che è possibile realizzare grazie all’AI?

Un modo per trasformarsi in veri e propri personaggi in miniatura o per realizzare il proprio personaggio preferito da condividere poi sui social con amici e conoscenti. Coloro che vogliono creare un personaggio in versione giocattolo possono farlo in pochi semplici passaggi utilizzando ChatGPT. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo alcuni dettagli per poter realizzare una action figure seguendo il nuovo trend che sta conquistando gli utenti e l’intero web.

Action figure con ChatGPT: come realizzarle

Versioni digitali di personaggi famosi stanno conquistando il web con delle action figure che ricordano veri e propri giocattoli. Ma cosa c’è alla base di questo nuovo trend amato da milioni di utenti in tutto il mondo?

Ancora una volta, tutto ciò viene reso possibile grazie ai passi avanti fatti dalla tecnologia e più precisamente dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Non a caso, infatti, l’unione di ChatGPT e di innovativi modelli di generazione immagini consentono agli utenti di realizzare personaggi in versione “giocattolo” con un procedimento del tutto semplice ma inevitabilmente creativo.

Cosa serve? Con l’accesso a ChatGPT-4 e alle funzioni di generazione immagini, l’utente deve avere a portata di mano una foto a figura intera che diventerà la base con cui l’AI si occuperà di creare l’action figure. Nel caso in cui l’immagine fosse priva di importanti dettagli, è fondamentale effettuare una descrizione precisa in modo tale da aiutare l’intelligenza artificiale nella creazione della figura. L’utente può inoltre chiedere alcune personalizzazioni fornendo tutte le informazioni in base alle proprie necessità e preferenze, tra cui accessori, nome e abbigliamento.