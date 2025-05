Acer Iconia V e Connect X6E Plus, M4 e D5 Pro: tablet potenti e connessioni ultra veloci

Acer ha svelato i nuovi Iconia V12 e V11, tablet pensati per chi cerca portabilità e versatilità senza rinunciare a un’esperienza visiva coinvolgente. Dotati di display in 16:10, raggiungono fino a risoluzione 2K e refresh rate a 90 Hz, sono perfetti per film, studio o social. Il pannello touch in-cell offre una risposta più fluida al tocco, mentre la cornice sottile amplifica lo spazio utile. Il processore MediaTek Helio G99, abbinato ad Android 15 e fino a 8 GB di RAM DDR4, garantisce fluidità nelle attività quotidiane. Il modello Acer V12 pesa 595 grammi, il V11 invece solo 500 grammi. Entrambi racchiusi in una scocca in alluminio verde nebbia, sottile appena 7,9 mm, sono facili da trasportare ovunque. La custodia magnetica con tre livelli di supporto e la penna opzionale arricchiscono l’esperienza.

Immagini nitide, audio chiaro grazie ai doppi altoparlanti e una fotocamera frontale da 5 MP rendono le videochiamate più intense. La fotocamera posteriore da 8 MP con Auto Focus cattura dettagli vividi. Abbiamo anche fino a 256 GB di memoria interna, espandibile a 1 TB, e batteria da 8000 mAh per 10 ore di autonomia. La ricarica rapida via USB-C e la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 assicurano flessibilità in ogni situazione. Il V11 dispone anche di 4G LTE opzionale. L’Acer V11 parte da 229 euro mentre l’Acer Iconia V12 da 289 euro, disponibili rispettivamente da agosto e luglio.

Acer Connect X6E Plus, Connect M4, Connect D5 Pro : internet senza interruzioni ovunque

Per chi lavora o naviga in ogni angolo del mondo, arriva il Connect X6E Plus 5G CPE targato Acer. La compatibilità con eSIM, Nano SIM e vSIM, il supporto dual WAN, la connessione 5G NR e il touch NFC per Android promettono un collegamento stabile e immediato. Il Wi-Fi 6E con MU-MIMO 4×4 consente la connessione simultanea di fino a 128 dispositivi. Disponibile a settembre a partire da 249 euro. Il Connect M4 5G Mobile Wi-Fi è un device Acer tascabile per ogni viaggio. Resistente a polvere e acqua con certificazione IP68, offre connessioni 5G in oltre 135 paesi grazie al supporto tri-SIM. L’enorme batteria da 8000 mAh assicura fino a 28 ore di utilizzo.

Funziona anche da power bank e garantisce sicurezza avanzata con VPN, SIM lock e crittografia WPA3. Arriva ad agosto a 199 euro. Il dongle Connect D5 Pro è l’accessorio pensato da Acer per chi pretende velocità in formato USB. Con una portata fino a 3.2 Gbps, supporta hot-swap SIM, eSIM e vSIM. Compatibile con Windows, Chrome, Mac e Linux, include USB-C 3.0, 4×4 MIMO e protocolli di sicurezza avanzati. Questo device Acer arriva insieme agli altri a settembre al costo di 199 euro.