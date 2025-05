OnePlus 15 potrebbe avere il potentissimo Snapdragon 8 Elite 2

La casa cinese OnePlus sembra pronta a fare un salto di qualità con il prossimo modello di punta. Il OnePlus 15. Questo uscirà a breve nonostante il recente lancio del OnePlus13, che è avvenuto a gennaio. L’azienda infatti non perde tempo e getta le basi per il futuro. Tra le principali novità di cui si parla, il cuore pulsante di questo nuovo dispositivo potrebbe essere il potentissimo Snapdragon 8 Elite 2. Una soluzione che non è ancora stata confermata. Tuttavia se così dovesse essere, il OnePlus 15 avrà dei livelli di performance ancora più elevati rispetto ai dispositivi precedenti. Questo chip promette frequenze di clock fino a 5 GHz grazie ai nuovi core Pegasus. Rendendo così il flagship capace di gestire senza sforzi le applicazioni più particolare. Se tutto questo dovesse effettivamente rispecchiare la realtà, il nuovo modello sarà pronto a essere il nuovo leader nel panorama Android.

Il design del OnePlus 15 rompe con il passato per un’estetica minimalista

Anche l’aspetto estetico del OnePlus 15 sembra subire una profonda rivoluzione. Abbandonando il tradizionale modulo fotografico circolare che ha caratterizzato i suoi ultimi top di gamma, l’azienda sembra orientata verso un design più sobrio e pulito.

Il nuovo modulo fotografico manterrà una tripla fotocamera con un sensore principale da 50 megapixel. Ma si pensa che sarà più discreto e meno invadente. Inoltre, il nuovo smartphone dovrebbe avere uno schermo LTPO da 6,78 pollici. Questo, seppur con una risoluzione 1.5K, potrebbe rappresentare un passo indietro rispetto al 2K del OnePlus 13. La scelta potrebbe essere legata a una maggiore ottimizzazione della batteria. Oppure a una riduzione dei costi di produzione.

Per quanto riguarda il design, si parla di un packaging avanzato LIPO, che consentirebbe bordi arrotondati e cornici ancora più sottili. L’aspetto simmetrico del frontale, inoltre, richiamerebbe quello degli ultimi iPhone. Segnando così un ulteriore cambiamento rispetto agli stili precedenti di OnePlus.

Se queste informazioni si riveleranno corrette, l’azienda potrebbe lanciare il OnePlus 15 a fine anno. Un debutto in linea con il ciclo di vita del OnePlus 13. In ogni caso, ulteriori dettagli saranno necessari per capire se il nuovo flagship rispetterà le aspettative.