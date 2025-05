Ho mobile: la nuova promo distrugge la concorrenza

Al giorno d’oggi ogni smartphone che si rispetti al proprio interno a una Sim con una promozione telefonica attiva altro più interno, utilizzare infatti un’offerta che include minuti, SMS e soprattutto giga e a dir poco indispensabile nei tempi moderni dal momento che è tutto ciò ci permette di restare costantemente connessi con la nostra vita digitale, requisito fondamentale per poter svolgere appieno tutte le attività giornaliere della nostra routine.

Di conseguenza scegliere un’offerta in grado di soddisfare le nostre esigenze da questo punto di vista è altrettanto indispensabile e richiede dunque una decisione decisamente culata in grado di trovare la promozione che meglio si allinea con ciò che abbiamo bisogno, fortunatamente all’interno del mercato italiano della telefonia sono disponibili numerose opzioni che ci permettono di scegliere ciò che può fare per noi, all’interno di questo contesto un nome decisamente importante e sinonimo di certezze e quello di ho mobile.

Il provider in questione infatti da diversi anni garantisce offerte davvero competitive ricche di opzioni, sul suo sito ufficiale recentemente è apparsa una promozione nuova che garantisce tutto il necessario per un’esperienza davvero ricca e soprattutto completa, scopriamo insieme che cosa offre i requisiti di accesso.

Super offerta

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB di connettività dati il 5G con minuti illimitati verso tutti SMS limitati verso tutti, il costo ammonta a 9,99 € al mese ed è presente un solo accesso che per mezzo di un pezzo di attivazione agevolato, nello specifico potrete pagare solo 2,99 € come costo di attivazione so se effettuerete la portabilità da un operatore virtuale lista consultabile interno del sito ufficiale della promozione, diversamente infatti il costo salirà 29,90 €, dunque se siete interessati assicuratevi prima di rispettare questo requisito e poi procedete all’attivazione online semplici passi immediati, come se non bastasse potrete scegliere se utilizzare una Sim fisica oppure una Sim elettronica.