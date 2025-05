Samsung Galaxy Book4 sconto FOLLE di 500 euro su Amazon

Samsung Galaxy Book4 è il notebook di fascia medio-alta che vuole avvicinarsi il più possibile alle esigenze dei consumatori, un prodotto che punta fortissimo sull’eleganza e sul design di qualità, mantenendo intatte le specifiche tecniche e le prestazioni. Lo chassis è realizzato interamente in metallo, segnale della forte attenzione da parte dell’azienda nella sua realizzazione, con colorazione Gray, davvero di qualità e molto elegante.

Sotto il cofano è possibile trovare un processore Intel Core i5, soluzione che testimonia l’appartenenza alla fascia media dello stesso prodotto, risultando perfetto per coloro che sono alla ricerca di prestazioni complessivamente discrete, senza però strafare, anche se 16GB di RAM e 512GB di memoria su SSD sono più che validi. Il display è un IPS LCD con retroilluminazione LED che può raggiungere una risoluzione in FullHD, con un buon rispetto della gamma cromatica e la sua possibilità di risultare affidabile anche per creator o per coloro che sono soliti utilizzare programmi grafici.

Se volete le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis, potete subito iscrivervi a questo canale Telegram con numerosi coupon in regalo a costo zero.

Samsung Galaxy Book4: lo sconto di 500 euro è folle

La spesa per l’acquisto di Samsung Galaxy Book4 è davvero in caduta libera, con gli utenti che si ritrovano a poter approfittare di una delle migliori riduzioni degli ultimi mesi, corrispondente al 45% del valore originario di listino. Si parte da 1099 euro, per arrivare oggi ad un valore finale che si aggira attorno ai 599 euro. Potete effettuare l’ordine a questo link.

Nulla da dire per quanto riguarda la connettività fisica e virtuale, il notebook integra porte HDMI 1.4, due porte USB-A di ultima generazione, come anche le USB-C, passando poi per uno slot microSD ed una ethernet per riuscire a gestire perfettamente ogni connessione ad alta velocità. L’autonomia non sarà un problema con una buona durata della batteria.