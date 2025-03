Fitbit testa nuovi strumenti per il monitoraggio personalizzato del sonno

Fitbit sta sperimentando nuove funzionalità per migliorare il monitoraggio del sonno, tra cui sondaggi personalizzati e un laboratorio dedicato alla programmazione avanzata del riposo. Questi strumenti potrebbero offrire agli utenti un’esperienza più dettagliata e su misura per le proprie esigenze di benessere notturno.

Sondaggi personalizzati per il sonno

Una delle principali novità in fase di test riguarda i sondaggi personalizzati. Fitbit starebbe sviluppando una serie di questionari che permettono agli utenti di fornire feedback sulla qualità del proprio riposo. Questi sondaggi aiuteranno il sistema a identificare problemi comuni, come risvegli frequenti, difficoltà nell’addormentarsi o sonno poco ristoratore. I dati raccolti potrebbero essere utilizzati per generare consigli personalizzati e suggerire abitudini migliori per migliorare il riposo.

Laboratorio per la programmazione personalizzata del sonno

Oltre ai sondaggi, Fitbit sta sviluppando un laboratorio dedicato alla programmazione avanzata del sonno. Questa funzione potrebbe permettere agli utenti di impostare obiettivi specifici per il riposo, regolando parametri come:

Orari di sonno e veglia consigliati in base ai dati biometrici.

Routine pre-sonno personalizzate, con suggerimenti su attività rilassanti.

Analisi avanzata dei cicli di sonno, per identificare i periodi di maggiore profondità e qualità del riposo.

Disponibilità e futuro dell’aggiornamento

Queste nuove funzionalità sono attualmente in fase di test e potrebbero essere integrate nelle future versioni dell’app Fitbit. L’azienda non ha ancora fornito dettagli precisi sul rollout globale, ma se i test avranno successo, gli strumenti potrebbero essere implementati per tutti gli utenti con dispositivi compatibili.

Fitbit continua a investire nel miglioramento del monitoraggio del sonno, offrendo strumenti più avanzati e personalizzati. I sondaggi personalizzati e il laboratorio di programmazione del sonno rappresentano un passo avanti nell’ottimizzazione del riposo, rendendo i dispositivi Fitbit ancora più utili per il benessere quotidiano. Voi utilizzate già un device del marchio? Fateci sapere come vi trovate? Vi ricordiamo che le funzioni di Fitbit sono presenti anche nei device Pixel di Google.