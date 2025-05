Dai laboratori ai tribunali: i PFAS diventano un caso giudiziario

Magari non ti è mai capitato di sentir parlare dei PFAS. O magari sì, ma erano nomi strani infilati in qualche articolo tecnico che hai chiuso dopo tre righe. Ecco: oggi parliamo di loro, ma partendo da una storia che fa davvero riflettere. E che, per la prima volta in Italia, ha fatto rumore anche in tribunale.

La sentenza che segna una svolta: cosa insegna il caso Zenere

Il Tribunale di Vicenza ha appena stabilito che la morte di un ex operaio, Pasqualino Zenere, è stata causata dall’esposizione prolungata ai PFAS. Lui lavorava alla Miteni, una fabbrica chimica che per anni ha prodotto queste sostanze. Parliamo di decenni fa, ma i danni – purtroppo – si sono visti molto dopo. E sono stati gravi. Talmente gravi che un giudice ha detto: sì, è stato quello a ucciderlo.

Ora, se ti stai chiedendo “e quindi?”, fermati un secondo. Perché questa non è solo la storia di un processo. È anche il campanello d’allarme su qualcosa che riguarda moltissime persone. I PFAS sono ovunque: nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, nei cosmetici, nei pesticidi… e, purtroppo, anche nell’acqua.

Il punto è che non si degradano. Restano lì. E si accumulano. Nei terreni, nei fiumi, nel nostro corpo. Alcuni di questi composti sono già classificati come cancerogeni. Altri sono sotto osservazione per problemi alla tiroide, diabete, infertilità, tumori. Non è roba da poco.

Dopo un’indagine di Greenpeace, il governo italiano ha deciso di muoversi e ha approvato un decreto per fissare dei limiti più severi alla presenza di PFAS nell’acqua. Bene? Sì, ma non basta. Greenpeace chiede qualcosa di più coraggioso: abbassare ulteriormente quei limiti e lavorare a un divieto totale di produzione e utilizzo.

In tutto questo, la storia di Pasqualino non è solo un precedente giudiziario. È un promemoria. Ci ricorda che i danni ambientali non sono concetti astratti: si traducono in persone vere, in vite spezzate. E che dietro a certe sigle complicate si nascondono scelte politiche, responsabilità industriali… e la salute di tutti.