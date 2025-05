CL-3 di LimX Dynamics, il robot pensato per vivere tra le persone

Immagina di essere in ufficio dopo una lunga giornata. Ti alzi, allunghi le braccia, ruoti il busto, fai un paio di stiramenti per sciogliere le spalle. Ora immagina che a farlo accanto a te non sia un collega, ma un robot. È esattamente quello che mostra l’ultimo video pubblicato da LimX Dynamics, azienda tech con sede a Shenzhen. Protagonista: CL-3, un robot umanoide alto circa 1 metro e 64 che sembra aver imparato un paio di cose sull’importanza dello stretching post-lavoro.

Un robot fa stretching: dietro il video, un’idea concreta

Il video è curioso, sì, ma non è solo un esercizio di stile. Serve a dimostrare quanto CL-3 sia in grado di muoversi in modo fluido e naturale. Non si limita a camminare o piegare le braccia: ruota il busto, solleva le braccia sopra la testa, inclina il corpo lateralmente, tutto con un equilibrio sorprendente. E qui sta la chiave: questo robot non recita una parte, è progettato proprio per affrontare movimenti dinamici e realistici, grazie a una struttura meccanica evoluta e a degli attuatori ad alta densità di coppia che fanno il grosso del lavoro.

Ma CL-3 non è nato per lo yoga. L’obiettivo, molto più concreto, è portarlo a lavorare in ambienti reali: magazzini, linee di produzione, servizi. È dotato di sensori, algoritmi di AI e un sistema di controllo del movimento che gli permettono di adattarsi in tempo reale agli ostacoli, ai cambi di terreno, agli stimoli esterni. Insomma, non ha bisogno di istruzioni rigide per muoversi: capisce da solo cosa fare.

Il tono giocoso del video è una scelta ben precisa: mostrare il lato umano del robot, farlo sembrare più familiare, più “uno di noi”. E la mossa funziona. Perché se i robot devono davvero condividere spazi con le persone, allora forse devono anche imparare a stirarsi dopo otto ore di lavoro.

LimX Dynamics non è l’unica sulla scena, ma con CL-3 ha lanciato un messaggio chiaro: i robot del futuro non saranno solo intelligenti, ma anche sorprendentemente agili. E forse pure un po’ simpatici.