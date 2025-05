Truffa whatsapp: così vi svuotano il conto corrente

D’ora in avanti, quando utilizzate WhatsApp, dovrete avere un occhio di attenzione in più quando ricevete un messaggio, le tuffo online sapete da diversi anni sono dietro l’angolo ma solo da poco tempo hanno esordito anche all’interno della piattaforma tinta di verde, i truffatori infatti si sono resi conto che utilizzare WhatsApp può essere molto più redditizio poiché a differenza dei mezzi di comunicazione standard consente di raggiungere una platea di utenti davvero molto più vasta, tutto ciò può tornare utile per i loro tornati fraudolenti, i truffatori infatti anche se con un mezzo di comunicazione diverso mirano a ottenere informazioni sensibili sulle vittime, la refurtiva preferita sono i dati di accesso ai conti correnti e ovviamente le password ufficiali per i furti di identità.

La nuova truffa esplosa in Italia però oltre che a ribadire tutti questi concetti rilancia, i truffatori infatti non solo usano WhatsApp ma anche le videochiamate disponibili al suo interno, questo stratagemma paradossalmente aumentato l’efficacia delle truffe in modo drammatico, paradossalmente perché ovviamente può sembrare strano fare una video chiamata a direttamente con chi ci sta truffando ma allo stesso tempo si sta dimostrando una tattica efficace, scopriamo insieme il motivo.

Una videochiamata a con il proprio truffatore

La truffa in questione si palesa agli occhi della vittima come un semplice messaggio in arrivo da un utente sconosciuto che però si finge la sua banca, all’interno di questo messaggio i truffatori avvisano la vittima di dover recapitare immediatamente una comunicazione davvero urgente che però può essere consegnata solo attraverso una video chiamata a, una volta convinta la vittima facendole abbassare la guardia grazie alla pseudo natura urgente della comunicazione, la convincono ad attivare la condivisione dello schermo e poi ad effettuare l’accesso all’interno del proprio profilo Internet banking, ciò consentirà ai truffatori di registrare le credenze di accesso della vittima per poi utilizzarne un secondo momento per svuotare il suo conto in banca, senza ovviamente lasciarle la possibilità di rimediare in qualche modo.