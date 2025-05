Tim: tantissimi giga e un regalo se hai meno di trent’anni

Al giorno d’oggi, un dettaglio fondamentale quando ci dotiamo di uno smartphone, sicuramente la scelta della promozione da attivare sul numero di telefono che collegheremo ad esso, Scegliere una promozione ricca di opzioni è fondamentale dal momento che risulterà necessaria per poter sfruttare al meglio il nostro dispositivo durante la vita di tutti i giorni, soprattutto poiché quest’ultimo ci permette di restare connessi con la nostra vita digitale costantemente, a maggior ragione, se siamo dei professionisti che spesso lavorano fuori porta.

Fortunatamente in Italia il mercato della telefonia è ricco e variegato di opzioni che ci permettono una scelta decisamente consapevole e soprattutto adeguata in modo capillare alle nostre esigenze, provider infatti mettono a disposizione cataloghi sempre ricchi e competitivi sia per primeggiare sia per soddisfare le necessità degli utenti, ovviamente in Italia o provider decisamente autorevole è Tim, l’operatore nazionale vanta infatti un catalogo di offerte davvero vasto e ricco di possibilità, recentemente sul suo sito ufficiale ha pubblicato una promozione dedicata a coloro che hanno meno di trent’anni che garantisce delle caratteristiche davvero incredibili, scopriamola insieme.

Super offerta con bonus

L’offerta in questione anti nella classica formula tutto incluso ben 200 GB di traffico dati 5G ultra con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, il prezzo ammonta a 9,99 € al mese con cinque euro di attivazione, l’offerta è dedicata a coloro che hanno meno di trent’anni ma offre anche un bonus davvero interessante, se fate parte di un nucleo familiare che ha già una promozione di linea fissa con lo stesso operatore allora l’offerta mobile potrà evolversi garantendo giga completamente illimitati allo stesso prezzo in 5G ultra, un dettaglio che fa certamente gola dal momento che una navigazione illimitata di questo genere sono davvero in pochi ad offrirla soprattutto in 5G ultra, se siete interessati e rispettate questi requisiti, non esitate ad andare sul sito ufficiale di TIM per procedere all’attivazione online.