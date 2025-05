iPhone, mistero: stanno scomparendo alcuni messaggi vocali

È stata segnalata una problematica proprio durante gli ultimi giorni su iPhone, una sorta di bug che sta mandando gli utenti al manicomio. Secondo quanto riportato infatti alcuni messaggi vocali scomparirebbero improvvisamente e avvolti da un alone di mistero, il tutto contenendo una frase particolare. Tutto è partito da alcune segnalazioni che ora hanno portato alla luce il problema. Questo riguarda messaggi audio che non vengono consegnati se contengono il nome di una nota catena di ristoranti americana: Dave & Buster’s.

Un bug legato al simbolo “&”

Il problema sembra legato al simbolo “&” nel nome del ristorante. Quando iPhone riceve un messaggio audio, iOS lo trascrive automaticamente per permettere una lettura rapida del contenuto. Ma in questo caso, il simbolo “&” viene interpretato come parte di un codice, invece che come semplice testo. In termini tecnici, si tratta di un problema di “escaping”, ovvero il sistema non riesce a distinguere se quel simbolo è testo normale o parte di un’istruzione.

L’esperto di sicurezza informatica Alex Stamos ha affiancato Vogt nell’indagine, confermando che il bug è reale. La trascrizione automatica dei messaggi vocali si blocca proprio quando cerca di interpretare il simbolo “&”, facendo scomparire il messaggio.

La conferma di Apple e la soluzione in arrivo

Gui Rambo, sviluppatore esperto di sistemi Apple, ha approfondito la questione analizzando i registri di errore di iOS. Secondo i suoi test, il sistema si aspetta una struttura di codice che non arriva, causando un crash dell’elaborazione del messaggio.

Apple, informata del problema da PJ Vogt, ha confermato di essere al lavoro per risolverlo. Il colosso di Cupertino ha preso conoscenza della situazione dichiarando che ben presto il problema rientrerà con una correzione ufficiale. L’obiettivo è garantire la consegna dei messaggi vocali anche con singoli speciali al loro interno. Un problema tecnico curioso, che mette in luce come anche un semplice carattere possa causare complicazioni inattese.