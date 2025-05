Google Messaggi: nuova opzione per liberare spazio

Google continua a lavorare per migliorare la sua app Messaggi. L’azienda punta ad accorciare le distanze con concorrenti consolidati come WhatsApp e Telegram. Con aggiornamenti sempre più frequenti e mirati, l’azienda di Mountain View dimostra di voler offrire agli utenti un’esperienza più completa e moderna. Alcune delle novità introdotte, infatti, sembrano riprendere elementi già presenti in altre piattaforme di messaggistica. Uno degli ultimi cambiamenti riguarda l’interfaccia legata ai contenuti multimediali, in particolare i video.

Google: nuove opzioni in arrivo per Messaggi

Finora, accanto a foto e video era presente un’icona a doppia freccia per l’inoltro rapido. A tal proposito, nella versione beta più recente dell’app è emersa una modifica interessante. Nel dettaglio, per i video è stata introdotta una nuova icona a forma di cestino. Quest’ultima è visibile accanto al file stesso. Un tocco su tale pulsante attiva un pop-up di conferma, in cui viene avvertito l’utente che l’operazione sarà irreversibile. Un semplice tocco, seguito da una conferma, è sufficiente per eliminare il video dalla conversazione e liberare spazio sul dispositivo.

Tale semplificazione nella gestione dei file video rappresenta un passo importante verso una maggiore praticità d’uso dell’app Google. In precedenza, per rimuovere un video era necessario effettuare una pressione prolungata sul contenuto e poi selezionare manualmente la voce “Elimina”. Il nuovo approccio è decisamente più rapido ed intuitivo. Ma le novità non si fermano qui. Sono stati individuati altri strumenti in fase di test nelle ultime beta.

Tra quest’ultimi spiccano il miglioramento della visualizzazione in orizzontale, l’introduzione del supporto ai file PDF, la possibilità di posticipare le notifiche e la condivisione della posizione in tempo reale. Tutti elementi che vanno a rafforzare la competitività dell’app di Google, rendendola più ricca e versatile. Non è ancora stata annunciata una data ufficiale per il rilascio globale di tali funzioni. Ma considerando il livello di sviluppo raggiunto nella beta, il rollout potrebbe essere imminente.