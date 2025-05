Intel Raptor Lake/Refresh: nuovo micro codice risolutivo

Una delle grane decisamente più problematiche per Intel negli ultimi anni è stata rappresentata dai suoi professori Intel Core di 13ª e 14ª generazione, Nello specifico, parliamo dei processori con il nome in codice Raptor Lake e Raptor Lake Refresh, questi due processori infatti fin dal loro esordio non appena la community ha avuto la possibilità di iniziare ad utilizzarli, hanno mostrato dei segni di problematicità decisamente critiche, durante l’uso di tutti i giorni in particolare durante le sessioni di gioco i processori andavano incontro ad errori e blocchi che portavano allo spegnimento improvviso del pc e alle volte con danni irreparabili e permanenti al processore e alla scheda madre stessa.

Intel ovviamente è stata costretta a riconoscere la problematica e a intervenire per quanto possibile, l’azienda ha infatti riconosciuto di avere a che fare con un difetto hardware potenzialmente impossibile da risolvere e ha cercato e sta cercando tuttora di mitigare il tutto tramite degli aggiornamenti software in grado di escludere la problematica evitando danni irreparabili alla componente hardware.

Nuovo micro codice

L’azienda dunque ha iniziato a rilasciare periodicamente degli update per il BIOS contenenti dei codici correttivi in grado di mitigare la problematica e di portare il sistema a un funzionamento quasi sovrapponibile ad un sistema senza nessun tipo di errore, proprio recentemente ha rilasciato un nuovo aggiornamento del micro codice davvero molto importante, un portavoce infatti ha dichiarato che questo update migliora davvero di molto la stabilità del sistema, eliminando di fatto il rischio di incorrere in danni permanenti, come se non bastasse, ha anche dichiarato che l’update non impatta minimamente sulle prestazioni delle configurazioni affermando di non aver notato differenze rispetto ad altre configurazioni.

In tutta probabilità dunque Intel rilascerà l’aggiornamento iOS ai produttori delle schede madri che poi provvederanno ad inviare l’update ai singoli consumatori ai quali ovviamente si consiglia caldamente di effettuare l’aggiornamento.