Google Messaggi introduce nuove difese contro lo spam

L’innovazione nel campo della messaggistica continua e Google Messaggi si fa trovare pronto. L’app si prepara infatti ad accogliere una nuova funzione pensata per proteggere gli utenti da comunicazioni indesiderate. Si tratta di un sistema antispam che consente di uscire facilmente da chat SMS o RCS contenenti messaggi promozionali o sospetti.

Tale funzione è attualmente in fase di lancio, ma solo in alcuni Paesi. Al momento, è disponibile per i messaggi RCS in Stati come Brasile, Francia, Germania, India, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti. Per gli SMS, invece, la funzionalità è attiva esclusivamente negli USA, ma solo per i numeri brevi (cinque o sei cifre) o con mittenti alfanumerici.

PDF, modalità orizzontale e profili più chiari: cosa bolle in pentola per Google Messaggi

L’interazione con la nuova funzione di Google Messaggi varia a seconda del tipo di messaggio. Nei casi di SMS, compare un semplice banner posizionato sopra il campo di testo, che invita a interrompere l’iscrizione alla chat. Per le chat RCS, invece, il percorso è leggermente più complesso. Poiché bisogna accedere al menu dell’app, toccare su “Altro”, selezionare “Annulla iscrizione” e indicare il motivo dell’azione, come ad esempio lo spam. In caso di contenuti indesiderati, è anche possibile segnalare il mittente.

Google Messaggi, però, non si ferma alla lotta contro lo spam. Sono previste infatti anche alcune funzioni in fase di sviluppo, scoperte tramite l’analisi del codice della versione beta dell’app. Una delle modifiche più interessanti riguarda la visualizzazione in orizzontale. Per i dispositivi con ampi schermi o pieghevoli, l’app sarà in grado di suddividere lo spazio in due sezioni uguali. In particolare una per l’elenco delle conversazioni, l’altra per i messaggi attivi.

Anche la gestione dei file PDF sarà più avanzata. A breve, nelle chat RCS, sarà possibile vedere un’anteprima della prima pagina dei documenti ricevuti o inviati. Ciò però solo per i file non protetti da password e renderà l’esperienza di lettura più immediata, simile a quella offerta da applicazioni concorrenti come WhatsApp. Infine, i profili dei contatti saranno oggetto di un restyling funzionale. I pulsanti “Chiamata”, “Videochiamata”, “Info contatto” e “Cerca” verranno accompagnati da etichette descrittive. Questo aiuterà a rendere più chiara l’interfaccia, soprattutto per chi ha meno familiarità con la tecnologia.