Google Keep su web introduce la formattazione RTF: arrivano grassetto, elenchi e titoli

Google Keep

Google ha iniziato a distribuire un aggiornamento per Google Keep nella versione web, introducendo il supporto alla formattazione RTF (Rich Text Format). La novità, già disponibile da tempo nell’app Android, consente agli utenti di applicare stili di testo come grassetto, corsivo, elenchi puntati e numerati, oltre all’inserimento di intestazioni per strutturare meglio le note.

Arrivano anche su desktop le opzioni di formattazione

Con l’aggiornamento, Google Keep su browser permette di creare note più leggibili e organizzate, utilizzando strumenti base di formattazione. Gli utenti possono evidenziare frasi importanti in grassetto, aggiungere titoli per dividere la nota in sezioni, oppure inserire elenchi puntati o numerati per schematizzare informazioni.

Queste funzioni erano già presenti nella versione Android dell’app e ora vengono estese anche alla versione desktop, migliorando la coerenza tra le piattaforme e ampliando le possibilità di utilizzo dell’app per scopi professionali o scolastici.

La formattazione avviene tramite una barra degli strumenti visibile durante la modifica della nota, con un’interfaccia semplice e intuitiva. Le modifiche vengono sincronizzate in tempo reale con gli altri dispositivi collegati all’account Google.

Google Keep è noto per la sua semplicità e leggerezza, ma negli ultimi mesi ha iniziato a ricevere aggiornamenti mirati a estenderne le funzionalità, senza complicarne l’utilizzo. L’introduzione della formattazione RTF risponde alle richieste degli utenti che desiderano un sistema per strutturare meglio le informazioni, specialmente su desktop dove le note più lunghe sono più frequenti.

Grazie a queste nuove opzioni, Keep diventa più adatto alla presa di appunti dettagliati, alla scrittura di elenchi organizzati o alla gestione di contenuti che richiedono enfasi visiva, come riunioni, lezioni o progetti personali.

Pur non raggiungendo la complessità di editor più avanzati come Google Docs, Keep trova così un equilibrio tra semplicità e funzionalità, posizionandosi come uno strumento intermedio tra le note rapide e i documenti formali.

L’introduzione della formattazione RTF su Google Keep Web è attualmente in fase di rilascio graduale, come da prassi per i servizi Google. Alcuni utenti potrebbero non visualizzare ancora la barra di formattazione, ma il completamento del rollout è previsto nelle prossime settimane, senza bisogno di aggiornamenti manuali.