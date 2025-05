TikTok rimuove i contenuti legati a una challenge pericolosa sui Chromebook

Come risaputo, la piattaforma TikTok è da sempre luogo virtuale per la nascita di sfide e challenge tra i giovani, spesso anche molto pericolose. Non sono infatti mancati casi di suicidio o incidenti vari che hanno fatto notizia, mettendo inevitabilmente l’app in cattiva luce. Ebbene un episodio simile sembra si stia per verificare nuovamente.

Infatti, una nuova challenge nata sul web, sembra aver catturato l’attenzione delle autorità scolastiche e delle principali piattaforme digitali. Il fenomeno, diffuso soprattutto tra studenti americani, consiste nell’inserire oggetti metallici nelle porte USB dei Chromebook, causando corto circuiti, scintille e, nei casi peggiori, incendi. Questi dispositivi, ampiamente utilizzati nelle scuole, sono stati al centro di una sfida virale che ha spinto TikTok a intervenire per prevenire ulteriori incidenti.

Risposta delle scuole e responsabilità educative: il caso della Chromebook challenge di TikTok

Di fronte a questa situazione, TikTok ha prontamente deciso di oscurare qualsiasi contenuto che faccia riferimento alla suddetta sfida. Ricercando parole chiave legate a ciò infatti, non vengono più mostrati video, ma un messaggio che segnala la pericolosità di alcuni trend. L’utente viene reindirizzato a una sezione dell’app dedicata alla sicurezza, in cui è possibile trovare materiali informativi per riconoscere e contrastare comportamenti a rischio.

Le conseguenze della challenge non si sono fatte attendere. Alcuni istituti scolastici hanno denunciato danni a device e comportamenti irresponsabili da parte degli studenti. A Morris County, ad esempio, il preside della Lincoln Park Middle School ha inviato una lettera ai genitori per richiamare l’attenzione su quanto accaduto. In Virginia, invece, è stato specificato che le famiglie saranno tenute a coprire i costi di riparazione dei Chromebook danneggiati.

Insomma, l’episodio evidenzia la crescente influenza delle sfide online tra gli adolescenti e sottolinea l’importanza dell’educazione digitale. TikTok ha preso posizione censurando il tutto, ma il caso fa pensare che occorre una maggiore responsabilità condivisa tra scuole, famiglie e piattaforme. La prevenzione resta fondamentale per ridurre l’impatto negativo che certe situazioni possono avere nella vita reale.