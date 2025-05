OFFERTE AMAZON: inizia la settimana del Risparmio !

In un momento segnato dal costante aumento dei prezzi, Amazon aiuta i consumatori. In che modo? Con una nuova iniziativa pensata per ridurre le spese delle famiglie italiane. Dal 21 al 27 maggio, infatti, prende il via la “Settimana dei prodotti per tutti i giorni”. Ovvero un evento di offerte mirato a rendere più accessibili articoli essenziali per la vita quotidiana. Gli utenti potranno approfittare di sconti che arrivano fino al 35% su una vasta tipologia di prodotti. Tra cui: caffè, cosmetici, alimenti, articoli per la cura personale e per la casa.

Amazon: la risposta ai nuovi bisogni dei consumatori

Tra i marchi coinvolti si trovano nomi molto noti, come L’Oréal Paris, Bialetti, Alpro e Caffè Borbone. Gli acquisti potranno essere effettuati sia dal sito che dall’app ufficiale di Amazon. Per i clienti Prime, oltre alle offerte, saranno disponibili servizi di consegna rapida senza costi aggiuntivi. Incluse le opzioni in giornata, attualmente attive in numerose città, tra cui Milano, Roma, Torino, Bologna e Firenze. Il servizio sarà esteso anche a Bergamo entro i prossimi dodici mesi.

Tale iniziativa non si limita però solo al risparmio. Essa si propone di essere anche estremamente comoda. In quanto i clienti potranno ricevere suggerimenti personalizzati, attivare notifiche per seguire gli articoli desiderati e creare una lista dei desideri da aggiornare in tempo reale. Questo sistema consente così di non perdere nessuna delle promozioni attive e di pianificare in anticipo i propri acquisti. A tal proposito, risulta davvero interessante un recente sondaggio condotto da HarrisX, commissionato da Amazon per evidenziare alcune delle tendenze diffuse in Italia. Ebbene è stato riscontrato che circa il 65% dei consumatori acquista in offerta i prodotti quotidiani, mentre il 33% è costantemente alla ricerca di nuove strategie per ridurre le spese. Il 51% degli intervistati indica proprio i beni di prima necessità come la principale categoria su cui si intende appunto risparmiare nei prossimi mesi.

Durante la “Settimana dei prodotti per tutti i giorni”, Amazon propone anche il servizio di consegna della spesa a domicilio in giornata, attivo su amazon.it/supermercato nelle principali città. Le persone potranno ricevere i propri ordini in una o due ore, scegliendo il momento più comodo per il ritiro. Le modalità di pagamento sono estremamente flessibili e pensate per ogni esigenza. Oltre alle classiche carte, è possibile utilizzare contanti nei punti autorizzati, addebiti diretti, rateizzazioni e persino BANCOMAT Pay. I clienti Prime godono poi di ulteriori vantaggi. Come ad esempio spedizioni illimitate, accesso a film e serie su Prime Video, ascolto musicale senza pubblicità e contenuti esclusivi per studenti con PrimeStudent.