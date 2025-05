Apple: lavori in corso sia per M6 che per M7 e un nuovo SoC

Il noto colosso della tecnologia Apple recentemente ha riscosso grande approvazione da parte degli utenti grazie ai suoi processori della linea M, fin dal loro esordio infatti i chip hanno conquistato l’utenza grazie a prestazioni sia in termini di elaborazione pura sia in termini di elaborazione grafica davvero di livello Importante, recentemente ha rilasciato la quarta generazione e nel 2025 in tutta probabilità presenterà la linea M5 che equipaggerà le prossime versioni dei MacBook.

Nuovi processori in arrivo

A quanto pare, però sebbene l’occhio di Apple stia lavorando per il presente, si sta concentrando anche sul futuro, secondo il noto insider sempre ben informato Mark Gurman, l’azienda all’interno dei propri laboratori sta già lavorando ai progetti che riguardano M5 ed M6 i quali avranno come nome in codice rispettivamente Komodo e Borneo, i quali ovviamente rappresenteranno le soluzioni di prossima generazione che arriveranno all’interno dei MacBook, ma non è tutto, sembra infatti che l’azienda stia lavorando ad un altro processore che porta il nome in codice di progetto Sotra, Quest’ultimo dovrebbe andare ad allinearsi ad un livello addirittura superiore rispetto a quanto visto nelle soluzioni ultra attuali, l’azienda infatti si è resa conto che il concetto attuato nei tempi recenti nella produzione delle sue soluzioni ultra non rende come sperato restituendo delle prestazioni che non rispecchiano l’obiettivo di Apple, dunque l’azienda sta lavorando per progettare qualcosa di nuovo che permetterà ai propri chip di spingersi oltre.

In ultimo sembra che Apple stia lavorando anche ad una soluzione lato server dedicati all’intelligenza artificiale che consentirà a questi ultimi di ottenere prestazioni decisamente di sopra rispetto agli standard attuali, nello specifico si parla di soluzioni integrate all’interno dei propri server in grado di garantire sino a 256 core per la CPU e 640 core per la GPU, ovvero sino a 8 volte quelli presenti su M3 Ultra, nome del progetto Baltra.