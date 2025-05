Telescopi da record: a che punto è l’ELT europeo nel Cile

Immagina di trovarti nel cuore del deserto di Atacama, in Cile. Il paesaggio è arido, quasi marziano, e il silenzio è interrotto solo dal vento che spazza la sabbia tra le rocce. Ora alza lo sguardo: sopra di te si apre uno dei cieli più limpidi del pianeta, un sipario buio trapuntato di stelle. Proprio qui, in mezzo a questa distesa remota e affascinante, sta crescendo un colosso destinato a cambiare il modo in cui guardiamo l’universo: l’Extremely Large Telescope, o ELT, per gli amici.

Nel deserto cileno nasce il telescopio più ambizioso di sempre

Non è solo un telescopio. È il telescopio. Quello più grande, più potente, più ambizioso mai costruito dall’uomo. E vederlo prendere forma è come assistere alla nascita di qualcosa di mitologico. A raccontarcelo è una nuova immagine diffusa dall’ESO, l’European Southern Observatory: una struttura gigantesca, ancora spoglia, che si erge con fierezza tra le montagne polverose. Nessuna cupola per ora, ma una foresta di metallo che pian piano si trasforma in un occhio puntato verso il cosmo.

C’è persino una webcam, attiva giorno e notte, che trasmette in diretta i progressi del cantiere. Un po’ come seguire il backstage di un film spaziale, ma nella vita reale. E se ci pensi, non capita tutti i giorni di poter sbirciare dietro le quinte della costruzione del telescopio più grande del mondo, no?

Quando sarà pronto, l’ELT avrà uno specchio principale largo 39 metri. Per capirci: più di un campo da tennis. E la struttura nel suo insieme arriverà a circa 80 metri di altezza – quasi quanto il Big Ben (senza guglia). Accanto, le ruspe sembrano giocattoli abbandonati sulla sabbia.

Ma il bello deve ancora venire. Perché una volta operativo, questo gigante sarà in grado di osservare galassie lontanissime, analizzare l’atmosfera di pianeti extrasolari (magari con un po’ di acqua o… chissà, vita?) e gettare nuova luce sull’universo primordiale. Sarà come accendere un faro tra le stelle.

E intanto, anche se siamo lontani, possiamo sentirci parte di questa avventura. Basta una connessione internet e un po’ di curiosità per affacciarsi, ogni tanto, su quel piccolo grande miracolo che cresce nel deserto cileno.