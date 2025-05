Salvini torna a parlare dell’abolizione del superbollo

Il superbollo, dalla sua introduzione nel 2011, ha suscitato polemiche e malcontento tra gli automobilisti italiani. Si tratta di un’imposta aggiuntiva rispetto al bollo ordinario, applicata ai veicoli con potenza superiore ai 185 kW. Il suo importo è significativo. Si parla, infatti, di 20 euro per ogni kW eccedente tale soglia. È importante sottolineare che, con il passare degli anni, sono previste riduzioni progressive. Fino alla completa esenzione dopo vent’anni dall’immatricolazione del veicolo. Nonostante il malcontento, il superbollo continua a rimanere in vigore. Riguardo a una sua possibile eliminazione, di recente, è intervenuto anche Matteo Salvini.

Salvini commenta la possibile eliminazione del superbollo auto

Il tema è tornato alla ribalta durante il Dealer Day di Verona. Qui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato l’intenzione di abolire il superbollo nel breve termine. Secondo le sue dichiarazioni, il Governo starebbe già lavorando a un piano di intervento che potrebbe prevedere un superamento graduale della tassa. Ciò innalzando progressivamente la soglia di potenza che la rende applicabile.

L’obiettivo è di procedere per gradi, con un approccio a “step”. Invece di cancellare il superbollo in un’unica soluzione, si inizierà da una revisione dei limiti di potenza per ridurne l’impatto. Con la prospettiva di arrivare all’eliminazione totale in tempi relativamente brevi. La tempistica ipotizzata parla di un primo intervento già prima dell’estate e, forse, anche prima della presentazione della nuova Legge di Bilancio.

Allo stesso tempo, Salvini ha ribadito la sua posizione critica nei confronti del Green Deal europeo. In particolare sull’obbligo di vendere solo auto elettriche a partire dal 2035. Il ministro sostiene che la transizione ecologica non debba essere imposta dall’alto, ma lasciata all’evoluzione naturale del mercato. Indipendentemente dallo scenario europeo, ora in molti si aspettano un intervento di Salvini riguardo al superbollo. Solo con il tempo sarà possibile se si arriverà davvero ad una sua eliminazione definitiva.