HoMobile ripropone l’offerta da 5,99€: 100GB e tutto illimitato fino al 21 maggio

HoMobile, il gestore virtuale di Vodafone ora integrato nel gruppo Fastweb+Vodafone, ha riportato sul mercato l’offerta ho. 5,99, destinata esclusivamente ai nuovi clienti. Si tratta di una promozione ricaricabile attivabile fino al 21 maggio 2025. Essa prevede minuti illimitati, SMS illimitati e 100GB di traffico dati in 4G, con una velocità massima di 60Mbps in download. Tale soluzione si rivolge sia a chi attiva un nuovo numero, sia a chi effettua la portabilità da operatori specifici.

HoMobile: 100GB a 5,99€, con possibilità di accesso al 5G tramite opzioni extra

L’attivazione può avvenire online o presso i punti vendita fisici dell’operatore. Per chi proviene da gestori come Iliad, Kena, PosteMobile, Coop Voce, Spusu e altri MVNO, il costo di attivazione è pari a 2,99€. Invece, per i clienti in portabilità da operatori maggiori come TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone stessa e Fastweb, l’attivazione comporta un costo più alto, pari a 29,90€. In questo caso, l’offerta di HoMobile può essere attivata solo con la ricarica automatica, altrimenti si accede a un’alternativa meno vantaggiosa, ovvero ho. 13,99, con 150GB in 4G.

Pur essendo basata su rete 4G con velocità limitata, la promo può comunque essere estesa alle prestazioni 5G attivando una delle due opzioni facoltative. Con “ho. Il Turbo”, al costo di 1,29€ al mese, o con il pacchetto “ho.+” da 1,99€ mensili, è possibile sbloccare l’accesso alla rete 5G di Vodafone, fino a 2Gbps in download. In più con il programma ho.+ include anche vantaggi extra come buoni carburante per la rete Q8, rendendo la promozione ancora più interessante per chi cerca un’opzione economica ma completa.

La SIM fisica è gratuita, mentre la versione eSIM prevede un costo unico di 1,99€. Il prezzo del primo mese viene scalato dalla ricarica iniziale. L’offerta si posiziona come una delle più aggressive presenti attualmente sul mercato per chi proviene da operatori selezionati. In quanto punta su un mix di convenienza economica, ampia quantità di dati e infrastruttura Vodafone, da sempre nota per l’estensione e l’affidabilità della copertura in Italia.