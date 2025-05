Huawei Nova 14 in arrivo il 19 maggio, ecco cosa sappiamo

Il produttore tech Huawei sta per presentare in veste ufficiale per il mercato cinese la sua nuova serie di smartphone. Ci stiamo riferendo al prossimo Huawei Nova 14, il quale sarà svelato durante un evento che si terrà a breve, ovvero il prossimo 19 maggio 2025. Di quest’ultimo se ne era già parlato in rete, ma ora l’azienda ha pubblicato in rete alcune immagini teaser ufficiali. Con queste immagini sono state rivelate le quattro colorazioni ufficiali ed è stato inoltre confermato il suo design.

Huawei Nova 14, nuovi teaser confermano design e colorazioni ufficiali

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate numerose immagini teaser del prossimo smartphone di casa Huawei.

Come gis accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Huawei Nova 14. Osservando le immagini pubblicate in queste ore dall’azienda, possiamo dunque avere una conferma sia per quanto riguarda le colorazioni ufficiali dello smartphone sia per quanto riguarda il suo design. Le colorazioni che saranno disponibili saranno quattro, ovvero Gold, Pink, White e Black e tutte avranno una particolare rifinitura molto curata.

Sempre sul retro è possibile notare la presenza di un modulo fotografico piuttosto ampio posto in alto sul lato sinistro della backcover. Qui sembra che troveranno posto ben quattro sensori fotografici. Immaginiamo comunque che uno sia solo ausiliario, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. Per il momento questo è quello che ha rivelato il produttore tech Huawei in queste ore tramite le nuove immagini teaser.

Per scoprire ufficialmente tutte le caratteristiche principali, dovremo attendere l’evento di presentazione ufficiale che si terrà a breve, ovvero il prossimo 19 maggio 2025. Ricordiamo comunque che ci possiamo aspettare delle specifiche di rilievo, come già fatto sui precedenti modelli della gamma Huawei Nova 13. Tra queste caratteristiche, ci si aspetta almeno la presenza di un display con tecnologia OLED e con una elevata frequenza di aggiornamento pari ad almeno 120Hz.