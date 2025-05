iCar V23, il fuoristrada elettrico compatto che vuole rivoluzionare la mobilità off-road in Europa

La casa automobilistica cinese Chery si prepara a lanciare in Europa un nuovo fuoristrada compatto, il V23, già protagonista al Salone di Shanghai 2025. Lungo poco più di 4,2 metri, questo modello elettrico vuole conquistare un pubblico giovane e amante dell’avventura, grazie a un design robusto e un’anima tecnologica. Le forme squadrate e i fari tondi richiamano classici del fuoristrada come Defender e Wrangler, ma con un tocco moderno. In Italia il debutto è atteso nel 2026, anche se non c’è ancora una data ufficiale. Il marchio “iCar” sarà quello sotto cui verrà distribuito, un brand nuovo, pensato per intercettare le nuove tendenze del mercato europeo.

iCar V23: tecnologia a bordo e varianti elettriche per tutti i gusti

A rendere il V23 particolarmente interessante è la promessa di una guida fuori strada vera. Con angoli d’attacco di 43° e d’uscita di 41°, e un’altezza da terra di 212 mm nella versione a trazione integrale, il mezzo si propone come un autentico off-road. Non un semplice SUV, ma un veicolo che vuole davvero affrontare percorsi impegnativi. In più, si vocifera che per l’Europa verrà introdotta anche una versione con range extender, per aumentare l’autonomia senza rinunciare alle prestazioni.

Gli interni della iCar V23 si presentano con uno stile minimalista e moderno, dominati da un ampio schermo centrale da 15,4 pollici. Il sistema di intrattenimento è gestito da un potente processore Snapdragon 8155, mentre gli ADAS permettono di raggiungere la guida assistita di livello 2. La piattaforma su cui poggia è nuova e progettata per la mobilità elettrica.

Sul fronte motori, il V23 sarà disponibile in diverse versioni. Si parte da un singolo motore da 136 cavalli, con batterie da 47,2 o 59,9 kWh. La versione top di serie offre invece due motori, 211 cavalli e trazione integrale, con un accumulatore da 81,7 kWh. L’autonomia, secondo i dati cinesi CLTC, varia tra 300 e 500 chilometri. Per i dettagli sulle versioni europee bisognerà attendere, ma l’interesse è già alto.