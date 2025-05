Motorola torna protagonista al 105 Summer Festival

Sarà ancora Motorola uno dei protagonisti dell’estate musicale italiana. Dopo il successo dello scorso anno, il brand conferma la sua partecipazione anche all’edizione 2025 del 105 Summer Festival. Una scelta che non sorprende, considerando il forte legame tra la musica e il mondo giovanile, da sempre al centro della visione del marchio. Il festival, prodotto da Radio 105, torna con cinque serate imperdibili in programma il 6, 13, 20, 27 giugno e il 4 luglio. All’evento vedremo alternarsi sul palco i volti più noti della musica italiana e artisti emergenti, per un’esperienza ricca di emozioni e talento.

Musica e innovazione: il linguaggio di Motorola per costruire legami reali

Motorola non sarà solo un partner tecnico. L’azienda si farà promotrice anche di un’iniziativa dedicata ai nuovi talenti. Infatti alcuni creator musicali selezionati avranno la possibilità di esibirsi sul palco del festival, mostrando le proprie capacità davanti a un pubblico numeroso. Questa attività rappresenta un’ulteriore testimonianza dell’impegno del brand nel sostenere la creatività giovanile e nell’offrire spazi di visibilità autentica. L’obiettivo alla base di tutto ciò è quello di rendere la tecnologia uno strumento per potenziare sogni e passioni, oltre che per connettere.

Il legame tra Motorola e la musica ha preso forma nel 2024, con la sua presenza durante le tappe estive del festival e il debutto al Festival di Sanremo insieme alle radio del gruppo Mediaset. Quell’esperienza ha segnato l’inizio di una strategia che punta a coinvolgere le persone in modo diretto, attraverso eventi, concorsi come il “Motorola Music Dream” e partnership mirate.

Secondo Giorgia Bulgarella, responsabile marketing di MotorolaItalia, ogni iniziativa rispecchia il desiderio dell’ azienda di parlare ai giovani in modo genuino. La musica diventa così il mezzo per raccontare un mondo fatto di energia, creatività e possibilità. Sotto il sostegno del colosso Lenovo, che ha acquisito Motorola nel 2014, il brand continua a proporsi come alleato dei giovani, integrando tecnologia e cultura pop per creare connessioni autentiche.