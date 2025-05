Friggitrice ad aria Philips a prezzo bomba: su Amazon a meno di 140€

Siete in cerca di un accessorio da poter utilizzare in cucina per ottenere una cottura dei cibi sana, veloce e versatile? Con la Philips Dual Basket Air Fryer è possibile preparare cene riducendo al minimo i grassi e l’aggiunta di olio ottenendo dei risultati eccellenti.

Un prodotto con un ottimo rapporto qualità/prezzo che oggi viene ottimizzato grazie allo sconto del 30% messo a disposizione dal colosso dell’e-commerce Amazon. Siete pronti per godervi patatine croccanti esattamente come quelle fritte?

Philips Dual Basket Air Fryer per cibi perfetti

Cibi cotti alla perfezione in pochissimo tempo con questa friggitrice ad aria Philips Dual Basket Air Fryer dotata di tecnologia Rapid Air che fa circolare l’aria calda intorno ai cibi consentendo di ottenere risultati croccanti con meno olio.

Oltre a contraddistinguersi grazie a un design compatto, dispone di comandi touchscreen che consentono di impostare facilmente la temperatura e il tempo di cottura desiderati. Inoltre, per ottimizzare l’esperienza d’uso e aiutare l’utente nella realizzazione di ricette gustose è possibile accedere a una libreria di ricette salutari.

Le opzioni di cottura che vengono offerte sono del tutto versatili dato che è possibile scegliere da frittura ad aria alla cottura al forno, alla griglia e all’arrosto. Opzioni che rendono questa friggitrice ad aria a doppio cestello perfetta per ogni esigenza e circostanza. Una soluzione dunque in grado di aiutare l’utente per preparare cene in famiglia o tra amici. Non a caso, la capacità di 9L consente di preparare più porzioni contemporaneamente senza dover effettuare diverse sessioni di cottura.

Approfittando della promozione messa a disposizione da Amazon oggi questa friggitrice ad aria Philips Dual Basket Air Fryer costa solamente 139,99 euro anziché 199,99 grazie a uno sconto del 30%.