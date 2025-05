MediaWorld ti stravolge: tecnologia in offerta e risparmio a raffica

Voi meritate azione, energia, sorprese continue! Siete pronti a farvi travolgere da un’ondata di tech irresistibile? Da MediaWorld tutto diventa più elettrizzante. Cosa c’è di meglio di un’offerta che vi fa battere il cuore? Avete mai visto così tanta tecnologia, tutta insieme, tutta esplosiva? Non serve cercare altrove: risparmio, stile, potenza è tutto qui, in un’esplosione di colori e funzionalità. Siete nel posto giusto, al momento giusto. Vi sentite già un po’ più felici? E allora via, tuffatevi in questa valanga di novità. Avete tempo fino al 18 maggio: che cosa state aspettando?

Dal divertimento alla casa perfetta: scegliete tutto da MediaWorld

Da MediaWorld arriva un mix perfetto di tecnologia. La Nintendo Switch JOY R/B 2022 vi segue ovunque con la sua portabilità ed è alla bellezza di 269 euro. L’LG OLED evo C4 da 55″ spalanca mondi visivi grazie a colori ipnotici e dettagli in 4K, a 999 euro che fanno gola a chi ama l’immagine. E la casa? Pulisce da sé con il futuristico DREAME X40 Ultra Complete, robot aspirapolvere da 75W, a 849 euro per un’autonomia domestica totale. MediaWorld pensa anche al comfort acustico con gli APPLE AirPods 4: cancellazione attiva del rumore e stile inconfondibile a 179 euro. Per chi ama superare i propri limiti, c’è il GARMIN Fenix 7X Solar Slate Gray, tecnologia wow a 449 euro. L’LG GBV5250CPY, frigorifero combinato elegante e spazioso, conquista a 699 euro, rendendo ogni cucina più moderna.

Chi desidera potenza e bellezza in un unico tocco può puntare sull’APPLE iPhone 16 128GB Nero, nero lucente e prestazioni raffinate, disponibile a 759 euro. Ma MediaWorld spinge oltre con il SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Silverblue, un capolavoro tecnologico alla cifra di 1.099 euro. E per chi lavora e crea in ogni angolo, il LENOVO IdeaPad Slim 3 15IAH8 da 15,6″ è pratico, veloce, efficiente: appena 499 euro. È il momento di correre da MediaWorld: tecnologia per tutti, esperienze uniche, prezzi fuori dal comune. Fino al 18 maggio, tutto questo è realtà solo da MediaWorld e solo qui andando sul sito.