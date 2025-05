Ford Kuga Plug-in: arrivano i rimborsi per i difetti alla batteria

Ford ha avviato un richiamo urgente per la Kuga Plug-in a causa di un potenziale difetto alle batterie ad alta tensione. Il rischio? Un cortocircuito interno nelle celle, con gravi conseguenze per la sicurezza. Per questo, la Ford ha inviato una comunicazione ai proprietari chiedendo di non ricaricare la batteria e non usare la modalità elettrica. L’efficienza della tecnologia plug-in diventa quindi inaccessibile, proprio a causa del malfunzionamento della batteria. Impossibile circolare in modalità EV, utile nei centri urbani e spesso richiesta dalle normative ambientali locali. Intanto il consumo cresce e con esso la spesa di carburante. A cosa serve allora un’auto ibrida ricaricabile se non può essere ricaricata?

Attualmente non è possibile sapere quali delle batterie Ford siano davvero difettose. Il software diagnostico necessario alla verifica sarà pronto solo verso la fine di giugno. Fino ad allora, tutti i modelli coinvolti dovranno circolare solo con il motore termico. Un blocco che priva l’auto Ford del suo punto di forza e pesa sulle tasche dei conducenti. Secondo una stima effettuata da esperti, chi percorre 20.000 km l’anno potrebbe spendere 100 euro in più di carburante. Un aumento contenuto, certo, ma ingiusto per chi ha scelto una plug-in per risparmiare ed essere più sostenibile. Per questo, Ford ha deciso di offrire un rimborso pari a 120 euro, riconosciuto solo a chi presenta un reclamo ufficiale.

Reclamo obbligatorio per ricevere il rimborso dalla Ford

Il rimborso Ford non viene però erogato in automatico, quindi attenzione. È necessario inviare un reclamo attraverso una procedura specifica. Ford ha creato una sezione dedicata sul proprio sito dove inserire il codice VIN del veicolo per sapere se l’auto è coinvolta. Solo dopo questa verifica sarà possibile iniziare la richiesta. Per aiutare i proprietari, Altroconsumo ha attivato “Reclama Facile”, piattaforma gratuita che consente di compilare online la documentazione. Nessuno si aspettava di dover rinunciare così a una tecnologia pagata a caro prezzo. Ora, chi guida una Ford Kuga Plug-in attende non solo la riparazione, ma anche il rimborso per il danno subito.