Ferrari Purosangue, MANSORY l’ha trasformata nella Pugnator Tricolore

La Ferrari Purosangue è la prima supercar a ruote alte del Cavallino Rampante che ha fatto innamorare il mondo per il suo look e le sue performance. Vincitrice del premio Compasso d’Oro 2024, il Centro Stile diretto da Flavio Manzoni ha curato attentamente ogni forma per creare un prodotto che fosse elegante e lussuoso.

Negli scorsi mesi, Mansory ha presentato la Pugnator che va in una direzione diametralmente opposta. Il preparatore tedesco realizza versioni uniche delle più celebri supercar e oltre alle classiche personalizzazioni estetiche, intervenirne con modifiche prestazionali e telaistiche per aggiungere prestazioni alle celebri vetture.

In occasione dell’evento “Monaco Top Marques 2025”, Mansory ha presentato la Pugnator Tricolore, una versione in edizione limitatissima a tre esemplari. Nata per celebrare il tricolore italiano, la vettura è caratterizzata da una livrea ispirata alla bandiera del nostro Paese. Il verde, bianco e rosso in tonalità quasi fluorescenti sono utilizzati per tutta la carrozzeria oltre che presentare richiami negli interni.

MANSORY ha presentato al Monaco Top Marques 2025 la Pugnator Tricolore, un’edizione limitatissima in soli tre esemplari

L’ampio utilizzo della fibra di carbonio ha permesso di creare una carrozzeria che si discosta molto dalle linee pulite della Ferrari Purosangue. La Pugnator Tricolore presenta un design aggressivo con numerose appendici aerodinamiche e non passa di certo inosservato il doppio alettone posteriore di dimensioni generose.

I quattro scarichi ad alte prestazioni si integrano nel diffusore dotato di un nuovo disegno per garantire il carico aerodinamico. Il cofango anteriore, invece, è realizzato completamente in fibra di carbonio al fine di renderlo resistente e, al tempo stesso, leggero.

Mansory ha messo mani al motore V12 aspirato da 6,5 litri che, grazie al sistema di scarico rivisto e interventi sulla centralina, può raggiungere i 755 CV e una coppia di 730 Nm. Si tratta di un incremento di 30 CV e 14 Nm rispetto alla versione base della vettura.