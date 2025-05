Auto più rubate in Italia nel 2024, la classifica e le regioni più a rischio

La paura che qualcuno possa portarci via la nostra auto nuova è sempre tanta, soprattutto con quello che si sente negli ultimi anni. I furti sembrano essere aumentati rispetto al passato, anche facendo un confronto col 2023 in quanto c’è stato un lieve aumento del 3%. I dati sono stati riportati ufficialmente da LoJack Italia, azienda che si occupa dell’istallazione di sistemi antifurto di ultima generazione.

Purtroppo c’è un dato molto allarmante: gran parte delle vittime di furto, non ritrovano il veicolo. Il dato parla infatti di un tasso di ritrovamento pari al 44,9%, con i dati raccolti negli ultimi 21 anni che parlano di 1 milione di veicoli scomparsi praticamente nel nulla senza che venissero mai ritrovati dalle forze dell’ordine.

La classifica 2024 delle auto più rubate in Italia

Quella in basso è la classifica che qualcuno definirebbe “della vergogna”, con una serie di veicoli che risultano i più rubati in assoluto in Italia. La prima automobile per distacco è sicuramente la Panda, quasi il triplo più rubata rispetto al secondo e terzo gradino del podio occupato rispettivamente dalla 500 e dalla Ypsilon.

Fiat Panda: 13.311; Fiat 500: 5.254; Lancia Ypsilon: 5.048; Fiat Punto: 4.295; Alfa Romeo Giulietta: 3.606; Fiat 500L: 3.452; smart fortwo: 2.150; Citroen C3: 1.917; Volkswagen Golf: 1.608; Ford Fiesta: 1.496.

Per quanto riguarda i SUV, il modello più colpito è la Jeep Renegade:

Jeep Renegade: 2.192; Fiat 500X: 2.168; Range Rover Evoque: 1.634; Jeep Compass: 748; Peugeot 3008: 737.

Furti d’auto: quali sono le regioni più a rischio

La distribuzione dei furti non è uniforme sul territorio italiano. Cinque regioni – Campania, Lazio, Sicilia, Puglia e Lombardia – rappresentano da sole il 78% dei furti totali, con 105.910 veicoli sottratti.

Campania: 31.428 furti (-3% rispetto al 2023); Lazio: 24.153; Sicilia: 19.622 (+5%); Puglia: 16.013; Lombardia: 14.694.

Purtroppo i dati sembrano essere in crescita e a contribuire sono anche le strumentazioni utilizzate dai malviventi che sono sempre più all’avanguardia rispetto al passato. Molto spesso bastano pochi minuti per portare via auto da decine di migliaia di euro come se fosse nulla.